نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة البث السحابي في السعودية ومعلومات عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة البث السحابي في السعودية، شركة نيفيديا جي فورس GeForce Now قامت بالإعلان أمس يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير، عن البدء في إنطلاق خدمة البث السحابي لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك بعد توفيرها لأستراليا وتركيا، وسيكون المواطنين قادرين على الاستمتاع بتلك الخاصية قريبًا بمشيئة الله هذا العام 2021، ولكن ما هي خدمة البث السحابي في السعودية وتستخدم في ماذا؟

خدمة البث السحابي في السعودية لأول مرة

قام موقع تيك رادار بتوضيح أن خدمة البث السحابي خدمة GeForce Now التي أطلقت بشهر فبراير من عام 2020 للجمهور بأنها تسمح لمحبي الألعاب بلعب بعض الأنواع من الألعاب بدون استخدام جهاز الحاسوب الشخصي، حيث يمكن لعبها على الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر بدون مشكلة مثل لعبة Epic games store ولعبة Steam ولعبة UPLAY.

وأعلن بأن الشركة المساندة لدعم خدمة GeForce Now هي شركة زين للاتصالات، والتي تسعى لتقديم جميع ألعاب الحاسوب بأعلى جودة وتقنية لجعل اللاعبين مستمتعين بأقصى حد، مع تقليل مدة زمن الانتقال وذلك بواسطة استخدام برنامج الألعاب من نيفيديا وجميع خوادمها التي تقوم بدعم خاصية RTX، كما أنها تتميز بسهولة الوصول إليها من خلال أي جهاز وأي عدد مهما اختلفت تلك الأجهزة حتى إذا كانت SHIELD TV أو أجهزة MAC أو أجهزة الأندرويد.

مواصفات خدمة البث السحابي

تبشر تلك الخاصية الجديدة جميع محبي الألعاب والتشويق بأنه سيكون هناك مستوى جديد من جميع الألعاب بما في ذلك ألعاب الواقع الافتراضي، وقد تكون مشكلتها فقط هي حاجتها لاستخدام جهاز قوي ليكون قادر على توفير نفس البكسلات واللقطات التي تتم بكل ثانية، كما أنها بالتأكيد ستوفر لهم بيئة من الواقع الافتراضي وتقليل عدد البتات التي يتم إرسالها في الثانية الواحدة.