ننشر أسعار هيونداي توسان 2021 في مصر بعد الزيادة

كشف الوكيل الحصري لعلامة هيونداي عن أسعار هيونداي توسان 2012 الجديدة وتأتي هيونداي توسان بـ 5 فئات في السوق المصرية.

وتنتمي سيارة هيونداي توسان لفئة السيارات الرياضية متعدد الاستخدامات SUV ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات ، سعة المحرك 1600 سي سي تيربو يولد قوة 180 حصان، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك، كما تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثواني .

وجاءت الفئة الأولى بالعديد من المواصفات المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ،ومنها 6 وسائد هوائية ، والفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.

وتحتوي مجموعة هيونداي توسان على الكثير من التجهيزات والكماليات ، ومن أبرزها مثبت سرعة ، خاصية وضعية القيادة ، وحساس إضاءة أتوماتيك ، ومفتاح ذكي ، مع خاصية تشغيل المحرك عن بعد ، وإمكانية طي المقاعد الخلفية ، بالإضافة إلى مرايات جانبية قابلة للطي كهرباء مدعمة بإشارات ،وشبكة أمامية بطلاء فضي.

اما الفئة الثالثة تقدم من توسان بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، ومرآه داخلية ذاتيه التعتيم ، وجنوط رياضية 18بوصة ، مع شبكة أمامية رياضية من الكروم الغامق ، وحليات بالإكصدام ، وحزام كروم ستان خارجي للأبواب ، مع مصابيح أمامية بإضاءة LED ، ومصابيح خلفية LEDوأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة LED، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها.

أما الفئة الخامسة جاءت هيونداي توسان الفئة الخامسة على نفس المواصفات ، والتجهيزات علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية وهي كاميرا 360 درجة، وتحديد و تحذير من الاصطدام من الامام، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، بالإضافة إلى المحافظة ، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، وتحذير عن رجوع السيارة من الاجسام المتحركة، وتحكم كهربائي في مقعد السائق، وخاصية تبريد المقاعد الامامية، وفتح الشنطة الخلفية كهربائي

وتأتي سعر السيارة في السوق المصرية كالتالي :

الفئة الأولى "Smart" بقيمة بلغت 435 ألف جنيه.

الفئة الثانية "Smart Plus" بنحو 465 ألف جنيه

الفئة الثالثة "Modern" بقيمة 500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة "Advanced" بسعر 550 ألف جنيه.

والفئة الخامسة "Premium" بـ590 ألف جنيه.