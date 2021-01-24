نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقسيط لدى جرير الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط التقسيط لدى مكتبات جرير والتي تم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية الالكترونية مجموعات جرير، وتعد مكتبة جرير هي أحد المؤسسات في المملكة السعودية والتي يرجع تأسيسها إلى عبد الرحمن العقيل وقد بدأت من خلال مكتبة صغيرة تقوم بالتجارة في الكتب والأدوات المكتبية والدراسية المستعملة وغيرها حتى بدأت في توسعة نشاطها وإضافة أنشطة واقسام جديدة بها إلى أن أصبحت الان من اشهر المؤسسات التجارية في الشرق الأوسط، للتعرف على أهم البنود والشروط الخاصة والجديدة التي أقرتها مؤسسة جرير تابع القراءة.
شروط التقسيط الجديدة في جرير
تعد خدمة التقسيط من ضمن الخدمات الرئيسية التي تقدمها مؤسسة جرير لعملائها والتي من خلال يتم تسهيل أمور البيع والشراء للعملاء، وتنص الشروط الجديدة التقسيط على؛
أن التقسيط يكون بدون دفع مقدم.
يجب أن يكون نظام التمويل والتقسيط بالشروط المنصوص عليها بأحكام الشريعة الإسلامية.
يتم الموافقة على نظام التقسيط فورا، لا يشترط وجود أي ضامن للعميل، ويصل مبلغ التقسيط ل30 ألف ريال ويتم سداده على مدار 24 شهر؟
البنود الخاصة بشروط التقسيط الجديدة
- يتم تطبيق خدمة التقسيط على كل الفواتير التي تبلغ قيمتها من 3 آلاف و500 ريال إلى 30 ألف ريال.
- لا يحق للعميل أن يقوم بشراء قسائم الهدايا بالتقسيط.
- لا يمكن إرجاع البضائع المشتراه بنظام التقسيط.
- يحق للعميل ان يختار نظام التقسيط وفقا لظروفه 6 أو 12 او 18 او 24 شهر مع ضرورة ألا يتعارض مع شروط تقسيط السلعة نفسها.
- تبلغ قيمة الخدمة للتقسيط 1.5%، ويقوم العميل بدفع 1% من المبلغ الإجمالي للفاتورة المشتراة مع دفع قيمة الضريبة المضافة في شكل رسوم ادارية لا ترد ويتم دفعها اجماليا أي دفعة واحدة.
- مع العلم ان مكتبة جرير غير مسؤولة عن أي ضمانات تتعلق بالجهاز نفسه والتعامل يكون بين العميل والشركة المصنعة نفسها.
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