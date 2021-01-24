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عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك فور تصريح وزارة الموارد البشرية أنه سيتم تخزين الحقيبة المدرسية والزي في كتفه حسابات المستفيدين كما انه يتم البدء في توفير مبالغ الإعانات والتي تصل ل 1000 ريال سعودي يتم التحصل عليها في بداية كل عام دراسي جديد إلا انه يشترط ان يتم تحديث بيانات المستفيدين كافة، والتعرف على طريقة التحديث تابع القراءة.

الإعلانات المدرسية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أعلن مصدر مسئول بالمملكة السعودية أن الإعانات التي يتم تخصيصها للطلاب تأتي مباشرة نتيجة توجيهات العاهل السعودي في مساعدة المواطنين وذويهم حتى يتمكنوا من الانخراط في العملية التعليمية والاستفادة القصوى دون تحميله أي أعباء أخري على المواطن، ومن أهم الخدمات الأخرى التي تقوم بها وزارة الضمان الاجتماعي هي؛

خدمات الارشاد، خدمات التدريب والتأهيل، تمويل الأسر المنتجة، إقامة ورش تثقيفية وتوعوية إلى آخره من البرامج المختلفة التي تقدمها المؤسسة.

تحديث بيانات المستفيدين

ذكرت وزارة التنمية البشرية أن قد تم ارسال رسائل خاصة للأشخاص المطلوب منهم القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم والتي لن يتجاوز نسبتهم 34.6%، ويتم التحديث من خلال الموقع الالكتروني لهيئة الضمان الاجتماعي، ليقوم المستفيد بالدخول على حسابه الشخصي واختيار ملفه الخاص، ويقوم بمراجعة كافة البيانات المسجلة على الحساب من الاسم والعنوان ورقم التليفون والحالة الاجتماعية والتأكيد على صحة كافة البيانات ليقوم بعدها بإرسال الطلب.

ويأتي هذا التحديث في إطار حرص الدولة ان يصل الدعم والإعانات الأفراد المستحقين وحتى لا يقع أي ضرر على أي شخص بسبب وقف الإعانات لكون عدم التحديث الخاص بالبيانات يتسبب في وقف حصول الدعم، ومن الجدير ذكره أنه جاري توسيع دائرة الدعم لمساعدة المواطنين وذلك من أجل تخفيف الأعباء عليهم.