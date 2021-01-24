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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على قرض أهل وشروط التسجيل في المملكة ويعد قرض من احد اهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية والذي قد يصل قيمته إلى 60.000 ريال سعودي، يسعى البنك من خلاله في مساعدة الاسر لمواجهة أعباء وظروف الحياة وتوفير كافة متطلباتها لعيش حياة كريمة، حيث يتم تخصيص القرض لمساعدة الأسر من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة كما يعمل على مساعدة فئات الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة، والتعرف على شروط الحصول على قرض أهل وطريقة التسجيل تابع القراءة.

شروط الحصول على قرض أهل

من أهم الشروط التي يجب ان تتوافر في الشخص الراغب بالحصول على قرض أهل من صندوق التنمية هي؛

أن يكون قد مر على تسجيل الطلب سنتان على الأقل، وإلا يكون دخل المواطن يتجاوز ال10 الاف ريال شهريا، وإلا يكون من أحد المستفيدين بأية قروض أخرى تابعة لوزارة العمل والتنمية السعودية.

خطوات الحصول على القرض

أما عن الخطوات الصحيحة للحصول على قرض التنمية الاجتماعية؛

بعد القيام بتسجيل الدخول على الصفحة الرسمية لموقع التنمية الاجتماعية، تقوم باختيار التقديم الالكتروني من القائمة أمامك، لتقوم بعدها بإدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالتقديم الاسم ورقم الهوية ورقم الحساب والعنوان ورقم الهاتف، ويجب عليك التأكد من صحة البيانات لتقوم بعد ذلك بالنقر على مربع تسجيل ليتم ارسال الطلب.

ومن الجدير بالذكر أن الفئات التي تستحق التمويل هي السيدة المطلقة والارملة والتي تم هجرها، كذلك كافة العاملين في القطاعين العام او الخاص ما دام تنطبق الشروط السابقة عليه، الأشخاص المتقاعدين، وكان من المفترض أنه يتم التقديم من خلال الذهاب المباشر لمقدم الطلب للصندوق إلا أنه بسبب الظروف الراهنة وحرص الدولة على سلامة المواطنين تم فتح باب التسجيل إلكترونيا.