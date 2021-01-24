نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شالكه VS بايرن ميونيخ” تردد ليبيا الرياضية || Libya Sport 2 HD مباراة قمة الدوري الألماني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات التي تقوم بعرض العديد من المباريات الرياضية، المحلية والإقليمية والدولية، حيث تتخصص في نقل مباريات الدوري الليبي والمباريات الودية التي يشترك فيها المنتخب ومباريات دول شمال إفريقيا، تونس والجزائر المغرب، وتقوم أيضا بنقل عدد من المباريات الأوروبية منها الدوري الإسباني والإيطالي ومباراة اليوم عبر إحداثياتها المفتوحة.

المباريات العالمية عبر القنوات المفتوحة

مباريات الدوري الألماني

استأنفت ألمانيا مباريات الدوري الخاص بها بعد انتهاء التوقف الخاص بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كرونا، وقد أعلنت عودة الدوري ولكن بدون جمهور وأنها تقوم بالكشف وعمل المسحة للاعبين لضمان خلوهم من الإصابة، وتقام اليوم الأحد 24 يناير 2021 مباراة قمة الدوري الألماني بين فريقي شالكه وبايرن ميونيخ على القنوات الألمانية الرسمية، ويتابع المواطن العربي معرفة ماهي القنوات المفتوحة الأخرى التي تعلن نقل المباريات ليتمكن من متابعة المباراة.

موعد مباراة شالكه وبايرن ميونيخ

تقام اليوم قمة الدوري الألماني بين فريقي شالكه وبايرن ميونيخ وسط متابعة كبيرة من الجمهور الألماني وأيضا مشجعي كلا الفريقين الشالكي ومحبي فريق البايرن، وسط العديد من التوقعات حول من هو بطل الدوري الألماني اليوم، ويتم نقل المباراة اليوم بالتوقيت التالي:

الساعة 15:30 مساء بتوقيت المغرب العربي.

الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اليوم: قناة ليبيا الرياضية المفتوحة.

إحداثيات قناة ليبيا الرياضية: Nilsat 7 W – 12304 H 27500

القمر الصناعي :نايل سات.

وقد أعلنت القناة الرياضية الليبية نقل العديد من المباريات الأوروبية والدوري الإسباني والإيطالي عبر شاشتها، وذلك للقضاء على احتكار القنوات المشفرة لجميع المباريات الكبيرة وخاصة الأوروبية، وتابع الجمهور البحث عن القناة لنقلها المباريات بشكل مجاني، كما تتعرض القناة للتشويش على بثها والعديد من المضايقات إلا أنها ما تزال ملتزمة تجاه الجمهور العربي بنقل المباريات بأفضل ما يمكن.