نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كلاسيكو العودة” الاتحاد vs النصر على تردد قناة السعودية الرياضية بتقنية 4k عالية الدقة HD 1-2-3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات الجولة أل 15 اليوم على الرياضية السعودية، يجعل البحث عن تردد قناة السعودية الرياضية يتزايد على محرك البحث الرئيسي “جوجل” على شبكة الإنترنت الدولية، من قبل عشاق الكرة السعودية فالقنوات السعودية تنقل اليوم ديربي العودة للمنافسة، مباراة الاتحاد والنصر، وتنقل قمة أخرى تجمع صاحب الوصافة مباراة الاتفاق والأهلي، لذا فالبحث على أشدة من محبي الدوري السعودي في داخل المملكة وفي خارجها، لذا سنقدم لكم التردد الجديد على مختلف الأقمار الصناعية لكي يمكنكم أستقطاب شارة البث بسهولة والاستمتاع بمباريات اليوم المثيرة التي سنقدم لكم مواعيدها والقنوات الناقلة ومعلقين المباريات داخل المقال.

موعد مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية

المباراة الموعد والقناة الناقلة والمعلق أبها * القادسية 14.55 بتوقيت القاهرة، 15.55 بتوقيت مكة قناة KSA SPORTS HD 3 المعلق راشد الدوسري الفتح * الرائد 15.40 بتوقيت القاهرة، 16.40 بتوقيت مكة المكرمة قناة KSA SPORTS HD 4 تعليق جعفر الصليح. الاتحاد * النصر 16.55 بتوقيت القاهرة، 17.55 بتوقيت مكة المكرمة قناة KSA SPORTS HD 1-2 تعليق المعلقين بلال علام و سمير المعرفي. الاتفاق * الأهلي 19.10 بتوقيت القاهرة، 20.10 بتوقيت مكة المكرمة، قناة KSA SPORTS HD 3 تعليق عيسى الحربين.

تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 HD عالي الجودة

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة السعودية الرياضية SD

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

ترتيب جدول الدوري السعودي 2021

تتنافس الفرق السعودية على ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، وحتى مباريات الجولة رقم 14 يتصدر الهلال زعيم الأندية السعودية وحامل لقب الدوري السعودي العام الماضي برصيد 29 نقطة، يأتي خلفه الشباب والأهلي بنفس الرصيد 26 نقطة، ولكن الشباب يتفوق بفارق الأهداف عن الأهلي الذي سيسعى الليلة للفوز لتصدر الدوري ولو مؤقتاً في انتظار مباراة الهلال في نفس الجولة، ويأتي العميد الذي لاقي النصر اليوم في قمة الجولة في المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 24 نقطة، ويسعى للدخول إلي وصافة الترتيب اليوم.