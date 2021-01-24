 أسعار هيونداي توسان 2021 في السوق المحلي  

كشفت شركة جي بي غبور الوكيل الحصري للعلامة الكورية هيونداي في مصر عن الجيل الرابع من أيقونتها توسان 2021 الجديدة كلياً.

يتميز الجيل الجديد من هيونداي توسان بتصميم متقدم مع أحدث التقنيات، زودت مقصورة القيادة المزدوجة من شاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة وشاشة وسطية AVN-T مقاس 10.25 بوصة، توفر مساحة من الرؤية المخصصة لأنظمة المساعدة على القيادة، تتغير ألوان الشاشة اعتمادًا على وضع نظام القيادة.

تتيح هيونداي توسان نظامي Apple CarPlay و Android Auto مع شاشة عرض مقاس 8 بوصات، ما يمكن عكس الهواتف الذكية لاسلكيًا.

على مستوى الأبعاد توفر هيونداي توسان نسب ديناميكية تمنح مساحة داخلية واسعة تضمن للركاب الراحة والرحابة، نظرًا لزيادة الطول 20 مم والعرض 15 مم وقاعدة عجلاتها التي تمت زيادتها بمقدار 10 مم مقارنة بالجيل السابق.

أصبحت توسان الجديدة أكثر اتساعًا من الاجيال السابقة، منحت لركاب المقعد الخلفي مساحة إضافية للأرجل تبلغ 26 ملم، تمت زيادة مساحة صندوق الأمتعة ما يوفر سعة تخزين تصل إلى 620 لترًا ويصل إلى 1799 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

تعتمد توسان الجديدة على محرك من اربعة أسطوانات تيربو سعة 1.6 لتر ينتج 180 حصان وأقصى عزم دوران 265 نيوتن.متر وينقل القوة للعجلات صندوق تروس أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT 7 جاف.

وتتوافر توسان الجديدة من خمس فئات مدعمة بباقة من أنظمة الأمان من الفئة الأولى متمثلة في 6 وسائد هوائية وفرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع قوة الفرامل الكترونيا EBD ونظام الثبات الاكتروني ESP ونظام مساعدة النزول من المرتفعات HDC ونظام مساعد لصعود المرتفعات HAC وفرامل يد كهربائية.

وطرحت جي بي غبور هيونداي توسان الجديدة بسعر يبدأ بـ 435 ألف جنيه للفئة الأولى والفئة الثانية بـ 465 ألف جنيه والفئة الثالثة 500 ألف جنيه والفئة الرابعة 550 ألف جنيه أما الفئة الأعلى سعرها 590 ألف جنيه.