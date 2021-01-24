نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح وإنشاء حساب جديد للانستجرام من جوجل وتنزيل الصور على الجوال والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيتم شرح فتح وإنشاء حساب جديد لانستجرام من جوجل وتنزيل الصور على الجوال،تطبيق انستجرام تم إنشائه بواسطة كيفين سيستروم ومايك كرايجر في عام 2010 ولاقى التطبيق استحسان الملايين حول العالم خاصة مشاهير الفن والرياضة والإعلام وتمتلك شركة الفيس بوك تطبيق انستجرام ويمكن انستجرام مستخدميه من تحميل الصور ومقاطع الفيديو وأتاح التطبيق خاصية تعديل الفيديوهات والصور وأطلق تطبيق instgram مؤخراً خدمة إدراج الصور والمحادثات داخل تطبيق انستقرام.

كيفية فتح وإنشاء حساب جديد لانستجرام من جوجل

طريقة تسجيل الدخول على انستجرام من خلال جوجل بالجوال أو بإيستخدام الكمبيوتر دون الحاجة لخطوة تحميل تطبيق انستجرام على الجوال ولتنفيذ تلك الطريقة يجب اتباع التعليمات الأتية لفتح الانستجرام على الكمبيوتر بدون استخدام التطبيق:

يجب أولاً فتح متصفح جوجل كروم ” Google Chrome” على الهاتف أو على الكمبيوتر ويجب تسجيل دخول للمتصفح بواسطة حساب الجيميل “Gmail” الخاص بك للقيام بعملية مزامنة الحسابات.

استخدم محرك البحث في جوجل للدخول إلى رابط موقع انستجرام وستتكون أول نتيجة تظهر أمامك في عمليات البحث.

بعد فتح موقع انستجرام ستفتح نافذة بها خانة حساب جديد قم بتجاهلها واسحب النافذة للأسفل واضغط على خيار “لدى حساب بالفعل”.

قم بكتابة رقم الجوال أو حساب الجي ميل الذي أتممت عملية التسجيل به فى تطبيق انستقرام في البداية وبعد استيفاء البيانات اضغط “تسجيل الدخول”.

بعد الانتهاء ستجد نفسك قمت بخطوات فتح حساب انستقرام على الجوال عن طريق متصفح جوجل.

كيفية فتح حساب جديد على انستجرام من جوجل

طريقة إنشاء حساب جديد على انستجرام كثيراً ما يكون صعب بالنسبة للكثيرين من هواة السوشيال ميديا أو عمل حساب انستجرام جديد بعد فقد الحساب القديم في تطبيق انستقرام ولذا سنقوم بشرح خطوات فتح حساب انستقرام جديد في السطور التالية:

فتح محرك البحث جوجل والقيام بعملية البحث حول كلمة ” انستقرام” باللغة العربية كانت أو بالغة الإنجليزية.

الدخول على رابط موقع انستجرام الرسمي وسيظهر أول نتيجة في محرك البحث.

بعد القيام تفتح صفحة اسنتجرام الرسمية ستظهر خانة متعلقة بفتح حساب جديد.

القيام بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في كل الخانات من بريد إلكتروني ورقم الجوال وكلم المرور التي سيتم استخدامها بشكل دائم في عملية تسجيل الدخول لحساب انستقرام.

وبعد الضغط سيطلب منك الموقع الانتقال إلى التطبيق الرسمي أو استخدام محرك البحث لاستكمال خطوات التسجيل في انستقرام وتعديل الملف الشخصي في انستجرام.

طريقة حذف حساب انستقرام نهائياً

كثيراً من مستخدمي تطبيق انستجرام يشعرون بالممل أو الخوف من تعرض حساب انستجرام للاختراق والتعدي على الخصوصية فيبادرون على الفور للبحث عن كيفية حذف حساب انستقرام نهائياً وللإطلاع على خطوات حذف حساب الانستجرام بشكل نهائي يجب القيام بالخطوات التالية:

يجب الدخول على جوجل لتسجي الدخول الى انستجرام كما شرحنا بالأعلى وذلك لتحميل كافة الصور الخاص والفيديوهات والبيانات من حساب انستقرام قبل الشروع في عملية حذف الحساب.

الدخول على حسابك على انستقرام والذهاب إلى الملف الشخصي “Edit profile” بوعد ذلك اختيار الخصوصية والأمان من القائمة التي تظهر بالجانب والضغط على تحميل البيانات على الكمبيوتر.

بعد الانتهاء من تحميل البيانات والصور تذهب إلى صفحة حذف حساب انستقرام واختيار السبب من قائمة الأسباب التي تظهر في الصفحة.

يطلب منك التطبيق كتابة كلمة المرور الخاصة بالحساب لتأكيد عملية حذف الحساب.

اضغط على أيقونة حذف حساب انستقرام نهائياً لتتم عملية حذف الحساب بشكل نهائي دون رجعة مرة ثانية.

طريقة حفظ وتنزيل الصور من انستقرام على الجوال أو جهاز الكمبيوتر

كيفية تنزيل الصور والفيديوهات من الانستجرام خصوصاً مصممي التطبيق هدفهم الأول هو خصوصية مستخدمي انستجرام عن طريق عدم حفظ الصور والفيديوهات ولا يمكن أن يقوم الآخرين بحفظها وليس هناك خاصية مشاركة الصور والفيديوهات في انستجرام ولكن إليكم طريقة حفظ الصور من الانستقرام بدون برامج وحفظ الصور لمستخدمي الايفون ومستخدمي الاندرويد في السطور التالية:

طريقة حفظ الصور من انستقرام على الكمبيوتر بدون استخدام برامج عن طريق فتح الصورة في انستقرام والنقر عليها بزر الماوس اليمين والنقر على خيار ” view page source” ويكون مكانة في القائمة قبل أخر خيار.

ستفتح صورة وبداخلها رابط علية تظليل تقوم بالنقر علية عن طريق الماوس وتختار “go to” والتي تتواجد تحت كلمة “copy” وفى الإمكان زيادة درجة وضوح الصورة قبل القيام بالنقر على خيار ” save as” وأخيرا القيام باختيار موقع حفظ الصورة على الكمبيوتر.

ويوجد أيضآ برنامج حفظ صور من تطبيق انستقرام على الكمبيوتر عن طريق البحث عليها على متجر ويب جوجل ويتم تحميلها على الكمبيوتر وفتح التطبيق من خلالها وستقوم بحفظ صور انستقرام تلقائياً.

طريقة تنزيل الصور في انستقرام

إليكم شرح كيفية تنزيل الصور من على تطبيق اسنتجرام باستخدام متصفح جوجل كروم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

القيام بفتح حسابك على انستقرام بواسطة متصفح جوجل كروم.

النقر على أدوات المطورين عن طريق النقر على ctrl+shift+l.

وبعد ذلك النقر على ctrl+shift+m وذلك لعرض وضعية الشاشة من الجوال وذلك يسمح بظهور المشاهدة وفتح الكاميرا لاستكمال عملية رفع الصور والانتهاء من كافة عملية مشاركة الصور عبر انستجرام.

حفظ الصور في انستقرام للاندرويد والأيفون