  أسعار سكودا 2021 في السوق المحلي

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصرى للعلامة التشيكية سكودا فى مصر، عن قائمة أسعار شهر يناير لطرازات 2021 بزيادة تراوحت بين 5 إلى 15 ألف جنيه على كل الفئات المطروحة في السوق.
وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن أوكتافيا ارتفعت بقيمة تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على الفئات الأربعة المطروحة في السوق المحلية.
ووصلت الزيادة على أسعار سكودا كودياك بقيمة تراواحت بين 5 و 15 ألف جنيه، كما زاد سعر كاروك 5 آلاف جنيه على الفئات الثالثة.
وحصلت سكودا سوبيرب على زيادة بقيمة 5 آلاف جنيه على الفئة الأولى والثانية ذات المحرك 1.4 لتر وانخفض سعر الفئة الأولى "Ambition" التي تعمل بمحرك 2.0 لتر بقيمة 25 ألف جنيه.
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