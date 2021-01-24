  أسعار سكودا 2021 في السوق المحلي

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصرى للعلامة التشيكية سكودا فى مصر، عن قائمة أسعار شهر يناير لطرازات 2021 بزيادة تراوحت بين 5 إلى 15 ألف جنيه على كل الفئات المطروحة في السوق.

وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخة منه، أن أوكتافيا ارتفعت بقيمة تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على الفئات الأربعة المطروحة في السوق المحلية.

ووصلت الزيادة على أسعار سكودا كودياك بقيمة تراواحت بين 5 و 15 ألف جنيه، كما زاد سعر كاروك 5 آلاف جنيه على الفئات الثالثة.

وحصلت سكودا سوبيرب على زيادة بقيمة 5 آلاف جنيه على الفئة الأولى والثانية ذات المحرك 1.4 لتر وانخفض سعر الفئة الأولى "Ambition" التي تعمل بمحرك 2.0 لتر بقيمة 25 ألف جنيه.