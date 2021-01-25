نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جميع الأجهزة والجوالات اخر إصدار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت في الفترة الأخيرة حققت لعبة فورت نايت شهرة كبيرة، وأصبح عدد مستخدمين اللعبة ملايين الأشخاص على مستوى العالم وذلك بسبب المميزات التي تتمتع بها اللعبة، فعلى الرغم من المشاكل التي أدت إلى إزالة لعبة فورت نايت من متجر جوجل ومتجر أبل بشكل نهائي، استمر الكثير من الناس يبحثون عن طرق أخرى لتحميل اللعبة.

طريقة تحميل فورت نايت

خطوات تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر:

من مميزات لعبة فورت نايت أنه يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر بشكل آمن، ولكن لكي يتم هذا الأمر يجب أولاً أن يتم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على موقع Epic Games ، حيث يعتبر هذا الموقع الآن المسئول عن تحميل لعبة فورت نايت.

بعد إنشاء الحساب، يقوم مستخدم اللعبة بالبحث عن لعبة فورت نايت من بين قائمة الألعاب المتاحة، ثم يقوم بإتمام خطوات التنزيل.

سيتم تحميل ملف التحميل الخاص باللعبة على جهاز الكمبيوتر أولاً، ومن خلاله يتم تحميل اللعبة وفتحها على جهاز الكمبيوتر.

تحميل فورت نايت على الآيفون

أصبح من المتاح الآن تحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة الخاصة بشركة أبل، ولكن تعمل على الأجهزة التي تم إصدارها حديثاً فقط، حيث أن خصائص اللعبة لا تتوافق مع جميع إصدارات شركة أبل.

تعتبر لعبة فورت نايت من الألعاب الإلكترونية التي يسهل تحميلها على الأجهزة المحمولة، وتقوم اللعبة على وجود أربعين لاعب في مباراة واحدة جميعهم يتقاتلون فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، ويجب أن يتم ذلك قبل انتهاء الوقت المخصص لكل مباراة، ويوجد نظامين للعبة فورت نايت أما اللعب بشكل فردي داخل المباراة أو داخل فريق.