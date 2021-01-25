نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف Galaxy Z Fold 2 في السوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر هاتف Galaxy Z Fold 2 في السوق السعودي، والذي يتطلع إلى معرفته الكثير من المستخدمين لمنتجات شركة سامسونج، وذلك بعدما أعلنت شركة سامسونج الرائدة في مجال الالكترونيات والأجهزة التكنولوجية بالإعلان عن هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 2 في المؤتمر الأخير لها والتي أوضحت أنه سيكون قريبا في السوق والتعرف على اهم مواصفات و اسعار هواتف سامسونج الجديدة تابع القراءة من خلال السطور القادمة مواصفات وسعر هاتف Galaxy Z Fold 2 في السوق السعودي.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 2

من أهم الميزات التي يحملها هاتف سامسونج الجديد أن وزن لا يتعدى ال 280 جم، كما ان اغلب الخامات المصنع منها خارجيا هي الزجاج محاط بإطار رقيق من الألومنيوم، كما أنه قابل للطي، يدعم شريحة واحدة للاتصال ذات الجيل الخامس، ولا يدعم خاصية إضافة كارت ميموري، ويبلغ حجم الشاشة الخاصة به 7.6 بوصة نوعها Dynamic AMOLED

كما أنه مزود بمعالج النواة الثماني، وذاكرته الداخلية 256 جيجا بايت مع 12 جيجا ذاكرة عشوائية، مزود بكاميرا ثلاثية خلفية ومزود بفلاش ليد، ويدعم خاصية تصوير الفيديوهات بدقة عالية ومثبت الكتروني، أما الكاميرا الامامية بها خاصية السيلفي تصل دقتها 10 ميجا بكسل، مدعم للسماعات الخارجية ولا يوفر خاصية سماعات الأذن الداخلية، مزود بخاصية البصمة للاصابع، والبطارية 4500 امبير، خاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي، كما انه متوفر بلونين هما البرونز والأسود.

أسعار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 2

من المقرر طرح الهاتف بميزات السابقة ويتوفر في السوق السعودي ب 5018.8 ريال سعودي، وسعره في دولة الإمارات العربية المتحدة 8 الاف درهم إماراتي، أما عن سعره في جمهورية مصر العربية ب36 الف جنيه، بينما سعر الهاتف عالميا يباع ب 2000 دولار أمريكي، ومن المقرر أن يتوفر في مختلف الأسواق متاجر الأجهزة الالكترونية قريبا جدا.