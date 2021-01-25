نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مرسول التطبيق الأشهر في المملكة العربية السعودية للتسوق الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق مرسول من أشهر التطبيقات التابعة للممكلة العربية السعودية وأكثرها استخداماً حيث يستخدمه المواطنون في مختلف أنحاء المملكة للتبضع والحصول على كل ما يرغبون فيه من سلع وبضائع وهو تطبيق متاح للجميع، لذلك تابعونا في هذا المقال لتعرفوا كل ما يخص هذا التطبيق وكيفية الاشتراك فيه.

تطبيق مرسول

طريقة التسجيل في التطبيق:

يعد مرسول من أكثر التطبيقات المستخدمة في المملكة خاصة في العاصمة الرياض ويعتمد هذا التطبيق على التسوق الإلكتروني وتوصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن مع خدمة ممتازة.

يتوفر التطبيق لجميع الهواتف سواء كانت أندرويد أو آيفون فيمكن تحميله بكل سهولة كأى برنامج آخر من المتجر ،بالإضافة غلى ذلك يوفر البرنامج فرص عمل لدىهم فيمكنك العمل ضمن شبكة التوصيل الخاصة بهم والحصول على أجر توصيل الطلب.

يمكنك عن طريق استخدام التطبيق التحدث مع المندوب الذي سيقوم بتوصيل الطلب لك للإضطلاع على كافة التفصيلات ومتابعة تحركات طلبك بكل دقة.

يوفر التطبيق أيضاً جميع المحلات والمتاجر الموجودة في منطقتك ويوفر لك بضائعهم والعروض الموجودة في الوقت الحالي لتتمكن من طلب ما تريد أنت في بيتك دون الحاجة إلى النزول.

للتسجيل في التطبيق اتبع الخطوات الآتية:

قم بتحميل التطبيق من المتجر.

افتح البرنامج لتظهر لك صفحة تطلب منك تسجيل الدخول.

يمكنك إنشاء حساب خاص أو الدخول باستخدام حسابك على الفيس بوك أو حسابك بجوجل.

يمكنك التسجيل بواسطة رقم الهاتف المحمول.

يمجرد فتح البرنامج ستظهر لك قائمة بالمتاجر النشطة في المكان وجميع العروض والتخفيضات والسلع الموجودة في كل متجر.

اضغط على قائمة خانة ليظهر لك طلب أو التوصيل.

إذا كنت تعمل كمندوب في الشركة سيظهر لك خانة التنبيهات وهي خاصة بالطلبات والمتاجر التي يجب توصيل الطلب منها.

يوجد أيضاً المستخدم الشخصي وهي خانة يمكنك تغير معلومات الشخصية على التطبيق من خلالها.

شروط العمل في تطبيق مرسول: