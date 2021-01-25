نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرياضية المغربية 3 الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرياضية المغربية 3 الجديد 2021 هي حديثنا اليوم، تعد Arryadyia هي القناة الرياضية الأولي في المغرب التي تم إطلاقها في عام 2006، وتقوم القناة بنقل الدوري المغربي للمحترفين وكذلك بعض مباريات كأس العرش، كما تهتم بنقل كل المنافسات الرياضية التي تشارك فيها المنتخبات والأندية الرياضية المغربية، وآخرها مباراة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية، لذا يهتم معظم متابعي الكرة العربية بتنزيل التردد الجديد لقناة الرياضية المغربية 3 كما تقوم ببث المباريات التي لها حقوق من خلال البث الأرضي للقناة، كما تقوم الرياضية المغربية بتقديم عدة برامج من خلال نخبة من المحللين والمتخصصين في كرة القدم المغربية والعربية بشكل عام.

تردد قناة الرياضية المغربية 3 الجديد

كثُر البحث مؤخرا عن التردد الجديد لقناة الرياضية المغربية على كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، لذا قم بضبط تردد قناة الرياضية المغربية على جهاز الاستقبال عبر الضغط على زر الإضافة المتواجد في الريموت كنترول، ثم إختيار الخانة المُختصة باستقبال الترددات ( نظام الترددات )، واختيار نوع القمر الصناعي نايل سات ثم إدخال التردد11467 أو 11513 على أن يتم تغيير الاستقطاب إلى (رأسي V) ومعامل التصحيح إلى (2/3)، ويظل معدل الترميز (27500) ، أما على القمر الصناعي عرب سات يتم إدخال التردد 12683على أن يتم تغيير الاستقطاب إلى (رأسي V) ومعامل التصحيح إلى (3 / 4)، ويظل معدل الترميز ( 27500 ).

البطولات المُذاعة على قناة الرياضية المغربية 3

تقوم القناة ببث العديد من البطولات التي يفضلها الكثير من عشاق الرياضة في جميع الألعاب المختلفة، وتجعل الجميع مهتم بتنزيل تردد قناة الرياضية المغربية الجديد 2021، ليس فقط في دولة المغرب إنما في العالم العربي والشرق الأوسط أجمع، ومن بينها الدوري المغربي لكرة القدم، الدوري المغربي لكرة اليد، الدوري المغربي لكرة السلة، الدوري المغربي للكرة الطائرة، دوري أبطال أفريقيا (الفرق المغربية) – (البث الأرضي)، مباريات المنتخبات الوطنية المغربية، مباريات الأندية المغربية بالكؤوس الإفريقية، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، كأس العرش المغربي، ملخص الدوري الألماني(كل ثلاثاء)، كأس الدولية لكرة القدم لأقل من 17 سنة (قطر)، بالاضافة إلى البطولة العربية للأندية، وآخرها مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري.