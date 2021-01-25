”أوبو” تكشف النقاب عن هاتفها الجديد Oppo A55 5G

كشفت شركة ”أوبو“ الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Oppo A55 5G في الصين.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 700 الذي يحتوي على نوى Cortex-A76 وتعمل بتردد 2.2 غيغاهرتز وست وحدات Cortex-A55 موفرة للطاقة، وفق موقع ”غيسمارينا“.

ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت وتم تزويده بفتحة microSD.

ويمتلك الجهاز شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة تتميز بدقة HD + ومعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل.

كما يمتلك ثلاث كاميرات في الخلف؛ إحداها رئيسة بدقة 13 ميغابكسل واثنتان 2 ميغابكسل؛ واحدة لإضافة عمق إضافي للقطات الشخصية والأخرى للقطات المقربة.

ويسجل Oppo A55 5G مقاطع فيديو تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك قد لا يحتوي الجهاز على شاحن سريع، ولكن يوجد منفذ USB-C في الأسفل بجانب مقبس الصوت مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

ومن المقرر بيع الهاتف في منافذ شركة ”أوبو“ في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك لدى كبار تجار التجزئة على الإنترنت، بسعر 245 دولارا أو 200 يورو.