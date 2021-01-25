نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : الاعلان عن سعر ومواصفات Oppo A55 5G الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أوبو الصينية بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo A55 5G، والذي يعتبر من أحدث الهواتف الذكية ، ويأتي الجوال بشرائح Dimensity 700، وتتميز شركة أوبو بهواتفها العملاقة ذات الإمكانيات الكبيرة، والتي حققت نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي، كما تتميز برخص ثمنها بالمقارنة بالجولات الأخرى الموجودة بالأسواق العربية، ويتميز جوال Oppo A55 5G بالبطارية الكبيرة القوية التي تعمل لساعات طويلة أثناء التسجيل أو التصوير أو التحدث، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر الهاتف.

مواصفات Oppo A55 5G

يحتوي هاتف شركة أوبو الجديد على العديد من المواصفات الرائعة التي تتناسب مع سعره وإمكانياته وهى كالآتي:-

يحتوي الجوال على شرائح Dimensity 700 التي تحتوي على أنوية Cortex-A76 القوية، والتي تعمل بتردد 2.2 جيجا هرتز، كما يحتوي المعالج على ست أنوية Cortex-A55 التي توفر في الطاقة بتردد 2 جيجا هرتز. يأتي الموبايل بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، ويأتي بذاكرة داخلية صلبة سعتها 128 جيجابايت. يحتوي الهاتف على فتحة ذاكرة خارجية Micro SD لتوسع سعة تخزين الجوال، وتصل هذه الذاكرة إلى 1 تيرابايت. يحتوي الجوال على بطارية قوية يصل حجمها 5000 مللي أمبير. بطارية الموبايل لا تدعم الشحن السريع، لكن تدعم الشحن العادي بقدرة 10 وات. الجوال يحتوي على منفذ USB-C ويوجد أسفل الجوال. توجد بالجوال فتحة خاصة بالصوت بقياس 3.5 ملي متر. يوجد بالهاتف ماسح ضوئي لبصمة الأصبع مثبت داخل زر التشغيل. نظام تشغيل الجوال أندرويد 11، وواجهة المستخدم من نوع Color OS 11.1. يأتي الهاتف باللون الأسود Rhythm Black، واللون الأزرق Brisk Blue.

مواصفات الشاشة

تحتوي شاشة هاتف Oppo A55 5G على المواصفات الآتية:-

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD.

قياس الشاشة 6.5 بوصة وهذا الحجم مناسب جداً عند تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات.

تبلغ دقة الشاشة 1600*720 بكسل.

معدل تحديث شاشة الموبايل 60Hz.

يوجد بالشاشة نتوء على شكل قطرة الماء.

نسبة التباين بالشاشة 1500:1.

يبلغ سطوع الشاشة 480 شمعة.

مواصفات كاميرا Oppo A55 5G

يحتوي الجوال على أربعة كاميرات، 3 كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الأمامية للهاتف أحادية، دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.0/F، وكثافة بكسلات تصل 269 بكسل لكل بوصة. الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية، دقة الكاميرا الأولى 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، والكاميرا الثانية ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل عدسة Portrait، بفتحة عدسة 2.4/F. تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

سعر Oppo A55 5G

يباع حالياً الهاتف في جميع أنحاء الصين، من خلال منافذ شركة أوبو المنتشرة في جميع أنحاء الصين، ويبلغ سعر الهاتف بالصين 1599 يوان صيني، ويبلغ سعر الجوال بالدولار الأمريكي 245 دولار، ومن المقرر أن يتم طرح الموبايل في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة، والذي سوف يعمل بشرائح Media Tek 5G.