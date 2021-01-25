نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية HD || تابع كأس العالم للأندية في قطر في المقال التالي
عمر شويل - جدة قناة الكأس القطرية من أكثر القنوات الرياضية في المنطقة العربية، التي يتابعها جمهور الرياضة في الوطن العربي ويبحث عن تردد قناة الكأس القطرية الجديد عشاق كرة القدم لمتابعة بطولة مونديال العالم للأندية، والتي من المقرر أن تبدأ في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر القادم، ويشارك فيها نادي الدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر، والنادي الأهلي المصري بطل أفريقيا، لذا يتزايد البحث عن ترددها من قبل جمهور الناديين في مختلف دول العالم.
نبذة مختصرة عن قنوات الكأس القطرية
قنوات الكأس هي قنوات رياضية متخصصة تقدم برامجها بصورة مشفرة ومجانية، على مختلف الأقمار الصناعية الباقة تبث من استوديوهاتها في العاصمة القطرية، وبدأت في عام 2006 وهي ملك شبكة الجزيرة للإنتاج الإعلامي وكانت في بداية انطلاقها عبارة عن قناة واحدة باسم قناة الدوري والكأس، ثم أطلقت الشركة المالكة العديد من القنوات بنفس الاسم وصل عددها إلي 8 قنوات رياضية، وتمتلك العديد من المنافسات العالمية القوية التي جعلت من القناة واحدة من أقوى القنوات الرياضية العربية في الوقت الراهن.
تردد قناة الكأس القطرية الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11919
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة الكأس القطرية 2021
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12245
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
أهم برامج قنوات الكأس القطرية
من أهم برامج قنوات الكأس القطرية برنامج المجلس وهو برنامج حواري، يقدم كل أخبار الكرة القطرية بصفة خاصة والرياضة العالمية بصفة عامة، ويعتبر هو البرنامج الرئيسي والأشهر في القناة يقدم البرنامج الإعلامي خالد جاسم، ويستضيف مجموعة من الخبراء والمحللين الرياضيين القطريين والعرب،البرنامج من إعداد نايف العنزي، عبد العزيز البريده،ومن إخراج عبد الله الرياشي.
أهم حقوق قنوات الكأس القطرية الحصرية
- بطولة دوري أبطال أسيا في كرة القدم.
- بطولة كأس الاتحاد الأسيوي في كرة القدم.
- دوري نجوم قطر للمحترفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية HD || تابع كأس العالم للأندية في قطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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