نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة شحن شدات ببجي موبايل الموسم 17 PUBG UC وأفضل الشدات التي يمكن الحصول عليها مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل الموسم 17، مع انطلاق الموسم الجديد من لعبة بابجي موبايل يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة شحن شدان ببجي موبايل الموسم 17 PUBG UC، والتي تميزت في الموسم الحالي والجديدة بالقوة الرونية التي تقدم للاعبين الكثير من الطاقات الجديدة والمتعددة وتمكن اللاعبين من الدخول بالمنافسة والتميز على اللاعبين الآخرين، كما يستطيع اللاعب من بعد شراء الشدات pubg mobile uc free الحصول على البدلات والمعدلات الجديدة والتي تميز بها الموسم السابع عشر 17 من لعبة ببجي، وسنوضح لكم في السطور التالية طريقة شحن شدات ببجي موبايل بطريقة صحيحة عن طريق الموقع الرسمي للعبة، شحن شدات ببجي مجانا 2021..

طريقة شحن شدات ببجي موبايل الموسم 17 PUBG UC

يستطيع لاعبي ببجي موبايل شحن شدات للموسم الجديد 17 عن طريق الذهاب إلى موقع ببجي موبايل الرسمي على شبكة الانترنت ومن خلال استخدام رقم الأي بي الخاص باللاعب داخل اللعبة يمكنه الحصول على الشدات ثم يتم انتقالها لداخل ايميل اللاعب باللعبة واستخدامها للحصول على المعدات والبدلات المختلفة، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع ببجي موبايل ,وهو موقع شحن شدات ببجي موبايل مجانا.

تحديد الدولة التابع لها اللاعب.

اختيار أنواع الشدات المطلوبة وعددها.

سيحدد الموقع قيمة الشدات التي تم اختيارها.

ثم الانتقال إلى أيقونة الدفع.

يقوم اللاعب بإدخال الأي دي الخاص به ليتم نقل الشدات إلى اللعبة فيما بعد شحن شدات ببجي مجانا عن طريق الايدي.

الدخول على اللعبة واستخدام الشدات بكل سهولة.

شحن شدات ببجي 2021

كما يمكن شحن وشراء الشدات الخاصة بلعبة ببجي موبايل من خلال التطبيقات المختلفة والمشهورة الموجودة على متجر الألعاب والبرامج جوجل بلاي ستورـ والتي يستطيع اللاعبين من خلالها الحصول على شدات ببجي حيث يحصل اللاعب على 20 نقطة يتم إضافتهم في حسابه بعد الضغط على التطبيق بصورة منتظمة لعدة أيام متتالية، وهناك طرق مجانية أخرى يمكن اللاعب من خلالها الحصول على شدات UC بصورة مجانية عن ريق الخطوات التالية:

مشاهدة الفيديوهات والاعلانات التي يتم تقدمها اللعبة

تحميل التطبيقات المختلفة التي تحددها اللعبة.

مشاهدة الألعاب أو الضغط عليها والحصول على 20 نقطة.

شحن ببجي موبايل 2021

يحرص الكثير من عشاق لعبة ببجي موبايل والتي أصبحت من أشهر الألعاب التي جذبت انتباه ملايين اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، على الحصول على الشدات سواء المجانية أو المدفوعة، والتي تساعدهم على تحقيق الفوز بصورة أسرع والحصول على خدمات أكثر يستفيد بها اللاعب خلال اللعب، والتي تعتبر العملة الافتراضية للعبة وتمكن اللاعب من الحصول على الكثير من المميزات المختلفة، وتعمل اللعبة على إطلاق تحديثات جديدة، حيث أطلقت في الموسم 17 الجديد طاقات مختلفة منها طاقة النار والثلج والرياح.