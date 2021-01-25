نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا بطريقة آمنة تماما عن طريق GooglePlay في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا بطريقة آمنة ،معظم الطرق المنتشرة من تثبيت تطبيقات فهي غير آمنة علي الموبايل لانها تستخدم طرق التعدين التي يمكنها الأضرار بهاتفك والتأثير علي البروسيور الخاص به ،ولكن في هذه المقالة سنقدم لك طريقة سهلة وآمنة عن طريق استخدام جوجل بلاي، طريقة سهلة وستنال أعجابك بشكل كبير، ويمكنك الاستفادة منها لفترة كبيرة بشكل أسبوعي لشحن شدات ببجي مجانا بطريقة آمنة تماما عن طريق جوجل بلاي.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

قوم بتحميل تطبيق VPN مجاني وسريع ،وبعد التحميل اضغط علي الولايات المتحدة

ادخل علي أعدادات الهاتف ،ثم التطبيقات ،واختار متجر جوجل ،ثم تخزين، وامسح التخزين

ثم ادخل علي جوجل بلاي سيتم تحويله إلى متجر أمريكي يحتوي علي خاصية نقاط التشغيل

خاصية التشغيل هي خاصية ليست موجودة سوى في المتجر الأمريكي والفرنسي وفوائدها عديدة جدا ،يمكنك من خلالها تثبيت تطبيقات لن تراها ألا وانت مقيم في أمريكا ،أو من خلالها ستحصل علي بطاقات جوجل بلاي مجانا.

اضغط علي نقاط التشغيل ثم اضغط علي الانضمام مجانا

سيظهر لك ادخل رقم الفيزا الخاص بك وهنا يطلبها التطبيق لأضافتها في طرق الدفع فقط

يمكنك أضافه رقم فيزا حقيقي ولكن ليس به رصيد ،أو باستخدام فودافون كاش يمكنك استخراج فيزا وبعد أدخال الرقم ،اضغط متابعة وحفظ ،ولكن لا ينصح باستخدام رقم فيزا وهمية لأنه سيتوقف حسابك بعد فترة.

سيظهر لك رسالة إذا ما كنت تريد أن تتلقي العروض اضغط موافق

والآن يمكنك من خلال جوجل بلاي أن تحصل علي نقاط تستخدم في الحصول علي بطاقات جوجل بلاي ،وتمكنك من عملية الشراء في أي لعبة سواء كانت ببجي أو فري فاير يمكنك شراء جواهر أو شادات أو كوينز .

ادخل علي جوجل بلاي ثم اضغط علي النقاط المكتسبة، سيظهر لك تطبيقات مجانية

هذه التطبيقات موجودة بحسب أمكانيات الهاتف لديك كل ما كان اعلي ستجد تطبيقات أسبوعية اكثر

اضغط علي تثبيت ثم قبل انتهاء التثبيت أضغط علي إلغاء

سيظهر لك عدد النقاط بجانب كلمة النقاط المكتسبة

وللنقاط مستويات للتعرف عليها اضغط علي مستويات في جوجل بلاي ،ثم اضغط علي مزايا المستوي

المستوى الفضي الذي تصل له بعد ربح 140 نقطة ويمدك ب 50 نقطة أسبوعيا المستوى الذهبي يمدك ب 200 نقطة أسبوعيا المستوى البلاتيني يمدك ب 500 نقطة

وبعد الحصول علي تلك النقاط يمكنك استبدالها ببطاقات جوجل بلاي

ثم اضغط علي طرق الدفع سيظهر لك رصيد جوجل بلاي المتوافر لديك

كيفية استخدام رصيد جوجل بلاي لشحن شدات ببجي