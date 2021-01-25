تحميل لعبة فورت نايت على الجوالات بطريقة مجربة مضمونة 100% برابط مباشر

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحميل لعبة فورت نايت الشهيرة التي حصلت على حب ملايين الأشخاص حول العالم، وحققت نجاح باهر في وقت قصير حيث قام بتحميلها ملايين الأشخاص، وتنتشر هذه اللعبة خاصتا بين الشباب، ويفضل الكثيرين منهم تحميل fortnite من متجر التطبيقات الرسمي، والبعض الأخر منهم يعمل على تنصيب اللعبة يدويا بعد القيام بتحميل ملف APK الخاص بلعبة fortnite ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 بطريقة مجربة ومضمونة 100%، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

لعبة فورت نايت

تم أطلاق العاب فورت نايت لأول مره في عام 2017 ميلاديا من قبل شركة إيبيك جيمز ( Epic Games ) الأمريكية، وحققت هذه اللعبة نجاح عظيم منذ بداية انطلاقها وإلى وقتنا هذا، ومن أهم مميزات هذه اللعبة هو إمكانية اللعب الجماعي عن طريق الأنترنت مما يزيد من المتعة والتشويق بين اللاعبين اللذين زاد عددهم عن مائة وخمسة وعشرين مليونا خلال العام الأول فقط، وتتوافق هذه اللعبة مع أجهزة البلايستيشن وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وعلى الهواتف الأندرويد والأيفون .

طريقة تحميل لعبة فورت نايت للأندرويد APK

أولا قم بالدخول إلى صفحة فورت نايت على موقع ( uptodown ) .

على موقع ( uptodown ) . أنقر على أيقونة تحميل fortnite .

. بعد انتهاء المتصفح من تحميل اللعبة ثم تشغيل ملف APK .

يجب عليك أتباع التعليمات حتي يتم الانتهاء من تنصيب اللعبة بشكل يدوي .

وأخيرا أذهب إلى قائمة التطبيقات وتشغيل فورت نايت الاصليه وابدأ اللعب .

طريقة تنزيل fortnite من مثبت فورت نايت

وفرت شركة إيبيك جيمز الأمريكية برنامج يتوافق مع جميع الجوالات الأندرويد والأيفون ليستطيع من خلاله اللاعبين تنزيل لعبة فورت نايت بكل سهوله عن طريق هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى صفحة تحميل فورت نايت .

. ثم أنقر على تحميل ( Epic Games App ) .

ثم عمل موافقه على تحميل الملف، والانتظار حتي تنتهي هذه العملية .

قم بتشغيل الملف السابق لعمل تنصيب للمثبت يدويا .

ثم تشغيل ( Epic Games ) ثم النقر على تحميل اللعبة .

يجب عليك الانتظار حتي يتم تحميل اللعبة وتنصيبها بشكل تلقائي .

الآن يمكنك تشغيل اللعبة على جوال الأندرويد بعد التنصيب .

طريقة تحميل fortnite للجوال الأيفون

أولا قم بالدخول إلى موقع ( getzeus ) عن طريق الأنترنت .

من واجهة الموقع أنقر على زر تحميل ( get zeus now ) .

أسحب الأيقونة من اليسار إلى يمين الشاشة لتبدأ لعبة فروت نايت في التحميل .

في التحميل . أذهب إلى قائمة الإعدادات، ثم أنقر على تبويب عام .

أنقر على خيار الملف الشخصي، ثم أختر تنصيب ( zeus ) .

بعد التنصيب قم بعمل تشغيل ( zeus ) والبحث عن فورت نايت .

. أنقر على أيقونة التنصيب ( install ) وأنتظر حتي تكتمل عملية التحميل .

من الإعدادات أذهب إلى خيار الملف الشخصي .

العثور على اللعبة ضمن تبويب ( Enterprise App ) .

أنقر على اللعبة ثم منح الثقة المطلوبة .

من قائمة التطبيقات قم بعمل تشغيل للعبة وابدأ في اللعب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الجوالات الأندرويد والأيفون بطريقة مجربة ومضمونة 100 % .