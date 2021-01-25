نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي PUPG UC بطرق مجانية جديدة وآمنة وفعالة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي ، لعبة ببجي المعروفة والمثيرة الذي حيرت الأشخاص حول العالم وحققت نجاحا ساحقا في وقت قليل ويقوم ملايين الأشخاص باللعب يوميا فهي لعبة رائعة ومن خلالها تعرف الكثير من الأشخاص من دول مختلفة على بعضهما فهي يمكن أن يلعبها الشخص بمفردة ويمكن أيضا مجموعة أصدقاء يقومون باللعب في وقت واحد كل شخص على هاتفة، ويمكن أن تعمل اللعبة على الهواتف الأندرويد وال ios وتعمل ايضا على اجهزة الكمبيوتر، الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة شحن الشدات بطرق أمنة وفعالة 100% اليوم سوف نستعرض طرق شحن الشدات فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

طريقة شحن شدات ببجي المجانية

دائما الأشخاص يبحثون عن شحنها بطرق غير مدفوعة وموفرة لان شدات ببجي هو المسئول عن شراء الملابس والأسلحة وغيرها في اللعبة الخطوات التالية توضح كيفية الشحن المجاني.

قم بفتح لعبة ببجي على هاتفك واضغط علي ابدأ.

على هاتفك واضغط علي ابدأ. سوف يظهر إعلانات مختلفة من نوع فيديو أو صور متحركة قم بمشاهدة الإعلان حتي النهاية ولا تغلقه.

بعد الانتهاء من مشاهدة الإعلان سيضيف لك عدد من النقاط.

قم بمشاهدة إعلانات كثيرة وأجمع أكبر عدد من النقاط وأستبدلها بعد ذلك ب شدات ببجي بطريقة مجانية ومفعلة.

طريقة شحن PUPG UC المدفوعة عن طريق بطاقة ببجي

هذه الطرق المدفوعة مفعلة جميع أنظمة اندرويد و ios لشحن بطاقة ببجي.

قم بشراء البطاقة من موقع بطاقتي. بعد شراء البطاقة بلحظات سوف يرسل لك كود تفعيلها على بريدك الالكتروني. بعد التفعيل عليك فتح موقع ببجي واكتب ال ID الخاص بك ثم أدخل كود البطاقة من بريد الإلكترونى الذي قمت بشرائها ثم أضغط علي Redeem.

طريقة شحن PUPG UC المدفوعة ببطاقة جوجل بلاي

هذه الطريقة لأصحاب الهواتف والأجهزة الذي تعمل بنظام الأندرويد فقط فتابعوا معي طريقة شحن بطاقة جوجل بلاي ثم شحن شدات ببجي .

أشحن رصيد حسابك في جوجل بلاي بواسطة أستخدام بطاقات جوجل بلاي. أفتح لعبة ببجي وقم بفتح الحساب الخاص بك الذي تريد شحنه وإضافة الشدات له. قم بالضغط على شدات ببجي من داخل اللعبة وقم بشراء الكمية الذي تستخدمها وعلى حسب الكمية الذي تريدها. قم بإختيار طريقة الدفع وهي رصيدك في حسابك جوجل بلاي الخاص بك.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم طرق شحن شدات ببجي بطرق أمنة وفعالة 100% فهناك طريقة مجانية وطرق مدفوعة يجب عليك أختيار الوسيلة المتاحة لديك، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.