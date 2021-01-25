طريقة تحميل لعبة فورت مجانا 100% على جميع الأجهزة في 10 دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فوطريقة تحميل لعبة فورترت نايت لعبة فورت نايت من ألعاب الحركة والسرعة، وتعتبر هذه اللعبة من ألعاب البقاء على قيد الحياة، حيث أنه من الأجل الانتصار في اللعبة وتحقيق الفوز يجب هزيمة جميع المنافسين في المباراة قبل انتهاء الوقت المحدد، وهذه المنافسة تعتبر من مميزات اللعبة التي تجعلها مفضلة لدى الكثير من اللاعبين الذين يحبون ألعاب الإثارة والقتال.

تحميل لعبة فورت نايت

منذ بضعة أشهر حدثت مشاكل بين الشركة المالكة للعبة فورت نايت وشركة جوجل وشركة أبل، حيث أن هذه المشاكل اعتبرت مشاكل قضائية ينتظر الحكم فيها، ويرجع ذلك إلى فرض الشركة رسوم إضافية على الرسوم الخاصة باللعبة، هذا الأمر الذي رفضته شركة جوجل وشركة أبل أيضاً وأدى ذلك إلى إزالة الشركتين لعبة فورت نايت من المتاجر الخاصة بهم.

ولكن ذلك الأمر لم يؤثر على مستخدمين لعبة فورت نايت، لأنهم ما زالوا يبحثون عن طرق أخرى آمنة لتحميل لعبة فورت نايت، وقامت بعض المواقع الإلكترونية بتقديم خدمة تحميل لعبة فورت نايت ولكن ذلك يتم بمقابل مادي.

كيفية لعب لعبة فورت نايت

في البداية تقوم لعبة فورت نايت بجمع أربعين لاعب في مباراة واحدة جميعهم يقاتلون ويحاربون من أجل البقاء على قيد الحياة، ويمكن الدخول في المباراة بشكل فردي أو في فريق يضم مجموعة من أصدقائك.

في بداية المباراة يقوم كل لاعب بعملية تحصين نفسه وبناء القلاع من أجل الحماية، وبناء على توزيع الخريطة يتم وضع اللاعبين في أماكن مختلفة، وذلك من أجل البحث عن الأسلحة وبدأ عملية القتال بين اللاعبين، واللاعب الذي يتم قتله داخل المباراة يتم استبعاده.