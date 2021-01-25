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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021 HD الناقلة مباراة الأهلي , الدحيل في كأس العالم للأندية بقطر في المقال التالي
عمر شويل - جدة قنوات بي إن سبورت القطرية هي القنوات الرياضية العربية رقم واحد من حيث نسب المشاهدة دون منافس، وتردد قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم الترددات لدى المشاهد العربي من المحيط إلي الخليج، العاشق للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، لمتابعة أهم الملخصات التي تقدمها القناة لأهم البطولات التي تنقلها الباقة لمشاهديها، القناة ضمن مجموعة قنوات بي إن الرياضية القطرية التي تشمل 17 قناة تحمل نفس الاسم، وهي من أهم القنوات الرياضية على مستوى العالم فهي تأتي في المركز الخامس من حيث أشهر القنوات الرياضة في العالم وتوجد للقنوات مكاتب منتشرة في كل دول العالم المتقدمة في الرياضة، وتطلق القناة أكثر من قناة ناطقة بعدة لغات غير العربية مثل الانجليزية والفرنسية والتركية.
نبذة مختصرة عن قنوات بي إن القطرية
قنوات بي إن هي قنوات قطرية ملك شركة الجزيرة للإعلام والقنوات متخصصة في الرياضية، تبث عن طريق الكروت المشفرة التي يتم الاشتراك فيها، وتوجد قناتين تبثان بصورة مجانية على مدار الساعة، والقنوات تبث من استوديوهاتها في قطر، وفي بداية أنطلاقها عام 2011 كانت تسمى الجزيرة الرياضية، وتم تغير الاسم إلي بي إن عام 2014، والقنوات تنقل أهم البطولات وتستخدم أحدث أجهزة البث الفضائي في العالم، لكي تخرج لمشاهديها أفضل صورة وأنقى صوت.
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة HD الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11054
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على سهيل سات
|التردد
|11566
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
مباراة الأهلي ضد الدحيل على قناة بي إن المفتوحة
أعلنت أدارة قنوات بي إن القطرية عن نقل مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري،في مونديال العالم للأندية المقررة في الرابع من شهر فبراير القادم، بصورة مجانية لعشاق الناديين في مصر وقطر وكافة الدول العربية كهدية لجمهور الناديينk ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءَ بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر.
أهم حقوق قنوات بي إن الرياضية الحصرية
- مباريات دوري أبطال أوروبا.
- مباريات كأس العالم لكرة القدم.
- مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في كرة القدم.
- مباريات الدوري الإسباني الممتاز في كرة القدم “الليجا”.
- مباريات الدوري الإيطالي الممتاز في كرة القدم “الكاليتشيو”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021 HD الناقلة مباراة الأهلي , الدحيل في كأس العالم للأندية بقطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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