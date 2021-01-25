نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021 HD الناقلة مباراة الأهلي , الدحيل في كأس العالم للأندية بقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنوات بي إن سبورت القطرية هي القنوات الرياضية العربية رقم واحد من حيث نسب المشاهدة دون منافس، وتردد قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم الترددات لدى المشاهد العربي من المحيط إلي الخليج، العاشق للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، لمتابعة أهم الملخصات التي تقدمها القناة لأهم البطولات التي تنقلها الباقة لمشاهديها، القناة ضمن مجموعة قنوات بي إن الرياضية القطرية التي تشمل 17 قناة تحمل نفس الاسم، وهي من أهم القنوات الرياضية على مستوى العالم فهي تأتي في المركز الخامس من حيث أشهر القنوات الرياضة في العالم وتوجد للقنوات مكاتب منتشرة في كل دول العالم المتقدمة في الرياضة، وتطلق القناة أكثر من قناة ناطقة بعدة لغات غير العربية مثل الانجليزية والفرنسية والتركية.

نبذة مختصرة عن قنوات بي إن القطرية

قنوات بي إن هي قنوات قطرية ملك شركة الجزيرة للإعلام والقنوات متخصصة في الرياضية، تبث عن طريق الكروت المشفرة التي يتم الاشتراك فيها، وتوجد قناتين تبثان بصورة مجانية على مدار الساعة، والقنوات تبث من استوديوهاتها في قطر، وفي بداية أنطلاقها عام 2011 كانت تسمى الجزيرة الرياضية، وتم تغير الاسم إلي بي إن عام 2014، والقنوات تنقل أهم البطولات وتستخدم أحدث أجهزة البث الفضائي في العالم، لكي تخرج لمشاهديها أفضل صورة وأنقى صوت.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة HD الجديد