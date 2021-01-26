نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة صب واي الجديدة 2021 تحديثات Subway Surfers مراوغة القطارات والهروب من الشرطي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة صب واي الجديدة 2021 وتحديثاتها الأخيرة التي أجريت في الخامس من شهر يناير 2021 الحالي، حيث يمكنك تحميل آخر إصدار من Subway Surfers وتستمتع بالميزات الجديدة في لعبة مراوغة القطارات القادمة، من خلال داش سريع، تحتاج إلى سعة 186M،وإصدارها الحالي (2.11.0)، ونقدمها لكم زوار موقع ثقفني لمساعدة جاك “Jake” و “fresh” في الهروب من مطاردة المفتش الغاضب وكلبه، مع أجمل لعبة من العاب المطاردة التي حازت على إعجاب الملايين وبلغ عدد تحميل لعبة صب واي نحو مليار عملية تثبيت.

لعبة صب واي الجديدة 2021

تعتبر لعبة Subway Surfers واحدة من أكثر العاب الإثارة والمغامرة المفضلة لدى الكثير من الفئات العمرية المختلفة، حيث حققت تلك اللعبة خلال السنوات القليلة الماضية شهرة وشعبية كبيرة بين الجماهير لتكون من أكثر الألعاب التي قام المعجبين والمتابعين بتحميلها خلال الفترة الماضية، كما حظيت تحديثات لعبة ببجي موبايل على ملايين المعجبين بها في العالم أجمع، ويبحثون عن كيفية شحن شدات ببجي مجاناً، كذلك قدمنا لكم من الألعاب المثيرة للسباب والفتيات ولاقت الكثير من المهتمين بها لعبة فري فاير، وكيفية شحن جواهر فري فاير 2021، وهذه من العاب القتال والتي يحارب اللاعب للفوز في النهاية على خصمه، وهي العاب جماعية تعتمد على تكوين فريق.

ما هي لعبة صب واي سيرفس

تعتمد فكرة عملها على تواجد العديد من الشخصيات داخل اللعبة أشهرها الفتي الصغير الذي يقوم بالقفز سريعا في حالة هروب من الشرطي ليواجه في طريقه العديد من العوائق والعقبات التي تكون سببا في خسارته وإمساك الشرطي به .

مميزات Subway Surfers الحديثة

تمتاز لعبة صب واي سيرفس الجديدة 2021 بالعديد من الخصائص والمميزات التي تجعلها تحظي علي إقبال كبير من المتابعين والمعجبين أهمها: