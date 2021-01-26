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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة صب واي الجديدة 2021 تحديثات Subway Surfers مراوغة القطارات والهروب من الشرطي في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة صب واي الجديدة 2021 وتحديثاتها الأخيرة التي أجريت في الخامس من شهر يناير 2021 الحالي، حيث يمكنك تحميل آخر إصدار من Subway Surfers وتستمتع بالميزات الجديدة في لعبة مراوغة القطارات القادمة، من خلال داش سريع، تحتاج إلى سعة 186M،وإصدارها الحالي (2.11.0)، ونقدمها لكم زوار موقع ثقفني لمساعدة جاك “Jake” و “fresh” في الهروب من مطاردة المفتش الغاضب وكلبه، مع أجمل لعبة من العاب المطاردة التي حازت على إعجاب الملايين وبلغ عدد تحميل لعبة صب واي نحو مليار عملية تثبيت.
لعبة صب واي الجديدة 2021
تعتبر لعبة Subway Surfers واحدة من أكثر العاب الإثارة والمغامرة المفضلة لدى الكثير من الفئات العمرية المختلفة، حيث حققت تلك اللعبة خلال السنوات القليلة الماضية شهرة وشعبية كبيرة بين الجماهير لتكون من أكثر الألعاب التي قام المعجبين والمتابعين بتحميلها خلال الفترة الماضية، كما حظيت تحديثات لعبة ببجي موبايل على ملايين المعجبين بها في العالم أجمع، ويبحثون عن كيفية شحن شدات ببجي مجاناً، كذلك قدمنا لكم من الألعاب المثيرة للسباب والفتيات ولاقت الكثير من المهتمين بها لعبة فري فاير، وكيفية شحن جواهر فري فاير 2021، وهذه من العاب القتال والتي يحارب اللاعب للفوز في النهاية على خصمه، وهي العاب جماعية تعتمد على تكوين فريق.
ما هي لعبة صب واي سيرفس
تعتمد فكرة عملها على تواجد العديد من الشخصيات داخل اللعبة أشهرها الفتي الصغير الذي يقوم بالقفز سريعا في حالة هروب من الشرطي ليواجه في طريقه العديد من العوائق والعقبات التي تكون سببا في خسارته وإمساك الشرطي به .
مميزات Subway Surfers الحديثة
تمتاز لعبة صب واي سيرفس الجديدة 2021 بالعديد من الخصائص والمميزات التي تجعلها تحظي علي إقبال كبير من المتابعين والمعجبين أهمها:
- لعبة Subway Surfers من الألعاب المجانية والتي لا تحتاج إلي دفع أي رسوم لأيام بأعمال التحميل
- وفي المقابل يمكنك شراء الملابس والمفاتيح والعديد من الأشياء المتاحة بداخل اللعبة من خلال النقود التي يكسبها الفتى أثناء الهروب من الشرطي
- ويمكنك الشراء من خلال الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية كما الحال في العديد من الألعاب الأخرى التي تعمل على أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المحمولة.
- تمتاز Subway Surfers بعنصر الإثارة والتشويق والتي تعد من أكثر العوامل التي تمتاز بها اللعبة عن غيرها من الألعاب، فعندما يبدأ المستخدم في اللعب يشعر بالتفاعل والحركة مع اللعبة.
- تتيح اللعبة للمستخدمين المشاركة والمنافسة بين الأصدقاء وذلك من خلال ربط الحساب الخاص باللعبة مع حساب الفيس بوك الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة النقاط ومتابعة المستويات التي وصل إليها الأصدقاء للتغلب والفوز عليهم.
- تحتوى لعبة صب واي على العديد من الشخصيات المختلفة، اشهرها شخصية جاك، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين الشخصيات عن طريق العادات الخاصة باللعبة.
- التصميم الرائع والألوان الجذابة واحدة من أكثر المميزات التي تميز اللعبة عن غيرها من الألعاب، الأمر الذي يجعل اللعبة أكثر إثارة ومتعة ولا يجعل المستخدم يشعر بالملل وبخاصة مع تغيير المناظر الطبيعية مع الانتقال من مرحلة إلى أخري.
- لعبة صب واي الجديدة من الألعاب السهلة والتي يمكن استخدامها على مختلف أنظمة تشغيل اندرويد المختلفة، ولا تحتاج مطلقا إلى استخدام أمكانيات ذات كفاءة وجودة عالية على الهواتف، الأمر الذي يجعلها متاحة للاستخدام والتشغيل على اغلب انواع الهواتف .
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