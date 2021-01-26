نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص طريقة لشحن البرايم بلس بأقل من نصف الثمن في بابجي 2021 .. انتهز الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص طريقة لشحن البرايم بلس بأقل من نصف الثمن في بابجي 2021 ، نقدم لكم اليوم أعزائي محبي وعشاق لعبة بابجي افضل طرق الشحن بنصف الثمن، حيث يمكنك الحصول على 900 شدة بحوالي 80 جنيه فقط ثم تحصل على صناديق مميزة والكثير من الهدايا بطريقه سهلة وبسيطة وأمنة جدا، أتينا لكم بالحل الأمثل لشحن شدات بابجي بنصف الثمن بعيدا عن استخدام البرامج الوهمية التي لا منفعة منها وتضر الجهاز الخاص بك وتسبب توقف اللعبة، وبعيدا عن استغلال الكثير من طرق الشحن المختلفة، وسوف تتمكن من شحن شدات بابجي بدون استخدام الفيزا لان الكثير يعلم أن شحن البرايم بلس يلزمه استخدام الفيزا الإلكترونية لعملية الشراء أونلاين، غير إضافات كل شهر تجدد و تخصم من رصيدك تلقائيا، ولكن بهذا الطريقة سوف تجدد انت بنفسك كل شهر بسعر 80 جنيه فقط.

أرخص طريقة لشحن البرايم بلس في بابجي 2021

لشحن البرايم بلس في بابجي 2021 عليك أولا أن تمتلك خط فودافون ثم تقوم بالشحن على الخط، وذلك من خلال خدمة فودافون كاش ومن أي مكان يدعم الخدمة، ثانيا لإيداع المبلغ في لعبة بابجي يجب عليك الضغط على رمز النجمة ثم رقم 9 ثم رمز الشباك ثم اضغط اتصال سوف تظهر لك لائحة اختيارات مختلفة، قم باختيار رقم 3 وهي الدفع أونلاين سوف يطلب منك تحديد المبلغ المراد تحويله، قم بتحديد المبلغ 80 جنيه ثم اضغط على إرسال سوف يطلب منك ادخال الرقم السري الخاص بفودافون كاش، سوف تظهر لك بيانات الكارت والتاريخ واي سي في سي احتفظ بها سكرين شوت؛ لأنها البيانات التي سوف تدخلها في خانة الفيزا داخل اللعبة لشحن البرايم بلس في لعبة بابجي 2021، وبعد ذلك يصل لك رسالة نصية بالتفاصيل كاملة عن الكارت والرصيد.

برايم بلس يعطيك 900 شدة يتم تقسيمها على مدار الشهر، أول شحنة يعطيك 300 شدة وكل يوم يعطيك 20 شدة لمدة شهر، ليصل إجمالي عدد شدات بابجي التي حصلت عليها إلى 900 شدة، تستطيع من خلالها شحن السيزون ويتبقى لديك 300 شدة بعد شحن السيزون في بابجي.

كيفية شحن البرايم بلس

لشحن البرايم بلس ومن داخل اللعبة قم بالدخول على اشتراك البرايم بلس ثم اضغط على الاشتراك، بعد ذلك سوف يطلب منك الدخول للمتجر كي تدخل بيانات الفيزا، اضغط على اضافة بطاقة الائتمان أو اضافة سحب وسوف يطلب منك رقم الفيزا التي وصلت لك عن طريق رسالة نصية، ارجع الى الرسائل وانسخ الرقم وضعه في خانة رقم الفيزا، ثم يطلب منك تاريخ الانتهاء الموجود في الرسالة ثم رقم السي في سي ثم اضغط على حفظ.

انتظر بضع دقائق بعد الانتهاء من الخطوات السابقة لشحن البرايم بلس في بابجي، وحتى تتأكد من نجاح العملية اضغط على كلمه اشتراك ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالايميل، بعد ذلك اضغط تأكيد ويظهر لك اكتمال الدفع بنجاح ثم يطلب منك ضبط المصادقة في عملية الشراء اضغط نعم دوماً، وبهذه الموافقة سوف تتمكن من إرسال إشعار قبل أي عملية شراء وشحن شدات، بعد ذلك اضغط على كلمة حسنا وارجع إلى اللعبة وافتح الصناديق.