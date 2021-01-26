تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لقاء الأهلي وبيراميدز الليلة // تعرف على المعلق والتردد الجديد HD

عمر شويل - جدة يتزايد البحث على تردد قناة أون تايم سبورت الليلة من محبي كرة القدم في مصر، لمتابعة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في أطار الجولة ألعاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي تنقلها القناة الليلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، القناة هي الأهم اليوم بين مختلف القنوات الرياضية العربية، وتستعد القناة لتقديم مباراة كبيرة تليق بالفريقين وتقديم استوديو تحليلي متميز، يقدم للمشاهد كل تفاصيل اللقاء والتشكيلات المتوقعة وطرق اللعب التي سوف يلعب بها كلاً من مدربي الفريقين، وكل تفاصيل اللقاء الدقيقة التي يحرص المشاهد المصري على متابعتها.

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز على أون تايم

يعلق الليلة على قمة الجولة العاشرة مباراة الأهلي ضد بيراميدز، المعلق المتميز الجنرال مدحت شلبي بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لقنوات أون تايم على تويتر.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

تضم باقة قنوات أون أفضل المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية المصرية، لكي يستمتع مشاهد القناة داخل وخارج مصر بمحتوى شيق يلبي طموحه، وتضم القنوات الإعلامي” أحمد شوبير، سيف زاهر، مدحت شلبي،إبراهيم عبد الجواد، إبراهيم فايق، شيماء صابر، كريم رمزي” كمقدمي برامج وتضم نخبة متميزة من المحللين الذين يحللون المباريات الرياضية مثل ” الدكتور طه اسما عيل، الكابتين حازم أمام، وليد صلاح الدين، اسما عيل يوسف، عماد متعب، أيمن يونس”.

أهم حقوق قنوات أون الحصرية