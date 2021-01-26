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عمر شويل - جدة طريقة تحميل تطبيق أبشر كي تقوم بتحميل تطبيق أبشر بكل سهولة عليك أن تختار الرابط الخاص بكل نوع هاتف، حيث يختلف رابط تحميل أبشر الآيفون عن الاندرويد.

طريقة تحميل تطبيق أبشر أفراد

● قد أكدت الأحوال المدنية سهولة الاستفادة من الهوية عن طريق تحميل التطبيق الجديد والذي يسمى أبشر أفراد.

● وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي، وهو الرابط الخاص بنوعية هواتف (آبل).

● كما وفرت الأحوال المدنية أيضا رابط لتحميل تطبيق أبشر للأشخاص الذين يحملون هواتف أندرويد لكي تستفيد من الهوية الرقمية وهو

هوية مقيم

● قامت المديرية العامة للجوازات بإعلانها عن وجود أو توفير نسخة رقمية وذلك من هوية مقيم، وهذه النسخة من هوية مقيم يمكن الحصول عليها عن طريق وزارة الداخلية من خلال التطبيق الإلكتروني وهو أبشر أفراد والمذكور باسم هوية مقيم الرقمية.

● كما وضحت المديرية عن طريق متحدثيها أن هوية مقيم الرقمية، توفر التأكد من شخصية حاملها وذلك في عدم وجود الهوية الأصلية.

● يتم ذلك من خلال عرض بيانات الهوية الإلكترونية وذلك عن طريق تطبيق أبشر أفراد.

إطلاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق أبشر

● قامت الأحوال المدنية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بإطلاق نسخة جديدة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق أبشر أفراد.

● سميت هذه النسخة الهوية الرقمية، وهذه الهوية الرقمية تفيد في سهولة معرفة الشخص حامل الهوية والتحقق منه وذلك في حين فقده أو نسيانه للبطاقة وذلك عن طريق عرضها على تطبيق أبشر للأفراد.

وفي نهاية المقال قد ذكرنا لك عزيزي القارئ طريقة تحميل تطبيق أبشر أفراد للاستفادة من الهوية، وقد قدمنا لك الروابط الخاصة لتحميل التطبيق علي هاتفك.