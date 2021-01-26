نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورت نايت تحديث اللعبة شهر يناير وما بعده أفضل رموز خرائط وضع أبداعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فورت نايت وتحديث الحالة الخاصة بالطاقم للعبة تمت إضافتها لشهر يناير الجاري وما بعده من شهور قادمة ونستعرض ما تم تقديمه من تحديث لهذه اللعبة الشيقة fortnite download وما يخص التحديث مما تم علي الملابس الخاصة باللاعبين وقفزهم بالزي الجديد المضاف مث غالاكسيا وكذلك اللاعب السهم الأخضر وما سوف يضاف علي لعبة Fortnite ستظل الشركة المنتجة تسعي إلي أن تجعل التجربة الخاصة بك تكون الأفضل في كل شهر كما يمكن لأي شخص يريد تحميل fortnite لكي يستمتع لهذه اللعبة الشهيرة والتي تحتل مركزاً في الألعاب الشهيرة عليه أن يقوم بتحميل اللعبة من الوسائل المتعارف عليها الخاصة بهواتف أند رويد أو علي الكمبيوترات الخاصة .

فورت نايت وما هي أفضل رموز وضع أبداعي تمت إضافتها علي اللعبة المشوقة :-

نقدم لكل لاعب يعشق هذه اللعبة أفضل ما جاء من رموز للوضع الابداعي الخاص باللعبة وهي الأكثر إثاره ليتم لعب اللعبة في المركز الخاص بالتميز الابداعي للعبة وترتيب هذه الرموز كالتالي :-

فورت نايت تصنيف الجزيرة الأكثر لعباً وتشويقاً ولكي يتم تفعيل الحركة البطيئة داخل اللعبة “رمز الجزيرة” هو S8TAN ورقمها هو 289821692065 “ولتفعيل الحركة البطيئة للعبة قم باستخدام 3V3V3V3 . تصنيف الجزيرة الثانية الأكثر لعباً ولكي يتم تفعيل الحركة البطيئة داخل اللعبة “رمز الجزيرة” PANDVIL ورقمها هو 762007719529 ولتفعيل الحركة البطيئة للعبة قم باستخدام CLIX BOX FIGHT . فورت نايت تصنيف الجزيرة الثالثة الأكثر لعباً وتشويقاً ولكي يتم تفعيل الحركة البطيئة داخل اللعبة “رمز الجزيرة” هو LAWLESSGUY ولتفعيل الحركة البطيئة للعبة قم باستخدام BOXFIGHT في الوضع الذي تم أتاحته للجميع “حرب المنطقة” .

فورت نايت ومن بعدها قم بإضافة الرموز للوضع الابداعي الخاص بالقتال داخل اللعبة :-

فيما يخص الجزر التي أكثر لعباً ومتعةً والخاصة بالقتال داخل اللعبة تم أصافة ثلاث جزر علي اللعبة وهي مصنفة الأكثر لعباً ولذلك تم إضافة الجزر الخاصة بالقتال عليها ونتعرف عليها كالآتي :-

لعبة Fortnite الجزيرة الأولي الخاصة بالقتال والرمز الخاص بها هو 342413880947 مع إضافة الكود الخاص بها وهو AWA والخريطة الخاصة بالمعرقين هي PRO100 .

الجزيرة الثانية الخاصة بالقتال والرمز الخاص بها هو 186601504149 مع إضافة الكود الخاص بها وهو DUX والوضع المجاني الوحيد المتاح لهذه الجزيرة هو الطلقة الواحدة للقناص .

لعبة Fortnite الجزيرة الثالثة الخاصة بالقتال والرمز الخاص بها هو 836840393220 مع إضافة الكود الخاص بها وهو ACECREATES وتم إضافة خمسون مستوي خاص بالسباق وهو المستوي الافتراضي للشتاء DEATHRUN .

تم إضافة الجزر المتنوعة ليتم زيادة المتعة والتشويق داخل اللعبة وأكثر الألعاب تفاعلاً :-

fortnite download تصنيف الجزيرة الأولي التي تم إضافتها والرمز الخاص بها هو 836840393220 مع إضافة الكود FXXDI وتم وضع 200 مستوي خاص بالمستوي الافتراضي الخاص “DEATHRUN” . تصنيف الجزيرة الثانية التي تم إضافتها والرمز الخاص بها هو 235935749339 مع إضافة الكود JDUTH96 والمستويات الافتراضية الخاصة به عددها 100 مستوي الخاص “DEATHRUN” برمز JDUTH . fortnite download تصنيف الجزية الثالثة التي تم إضافتها والرمز الخاص بها هو 361242338481 مع إضافة الكود SNOWNYMOUS والمستويات الافتراضية الخاصة بها هي 50 مستوي الخاص بسباق DEATHRUN الشتوي .

فورت نايت المعلومات التي تحدثنا عنها عاليه تم التصنيف لها كأحدث تفاعل وتحديد فئاتها كالتالي :-

تحميل fortnite تم تصنيف القتال كلعب لاعب ضد لاعب الخاصة بمواجهة الموت و البحث كذلك أيضاً التدمير وما يتم البحث عنه من أسلحة وفيما يخص الاستحواذ علي الراية .

هناك أيضاً تصنيفات متنوعة وتعتبر الأقل تنافسية والتي تمثلت في الصيد الخاص بالدعائم والألعاب الخاصة بألعاب اللوح وألعاب الحفلات “DEATHRUN” >

فيما يخص الخرائط الخاصة بالتدريب علي كلاً من باتل رويال التي تخص المواجهة الأخيرة وتتمثل في ZONE WARTS BOX FIGHTS .

لعبة Fortnite واكثر التصنيفات التي تم وضعها فيما يخص الوضع الابداعي :-

تصنيف الجزيرة الأولي الخاصة بالمستوي الإبداعي ورمز الجزيرة الخاص بها هو 317802328947 والكود الخاص بها هو QW3RT مع إضافة FNCSSOLO FINALS ZONE WARS . تحميل fortnite تصنيف الجزيرة الثانية الخاصة بالمستوي الإبداعي ورمز الجزيرة الخاص بها هو 657052311418 والكود الخاص بها هو FINESTYT ويتم من خلالها العثور علي اللاعبين يتم المواجهة لاعبين ضد لاعبين بإضافة FINEST YTS REALISTIC . تصنيف الجزيرة الثالثة الخاصة بالمستوي الإبداعي ورمز الجزيرة الخاص بها هو 488129068184 .

التصنيفات الثلاثة التي تمت إضافتها علي المتسويات الخاصة بالقتال كالتالي :-

تنزيل fortnite المستوي الأول الذي تم وضعه الخاص بالقتال رمزه هو 2701233232141 والكود الخاص به هو 3DLAB والجزيرة التي بها الأكثر لعباً هي SKYSCRAPER TYCOON .

المستوي الثاني الذي تم وضعه الخاص بالقتال ورمزه هو 166570032408 والكود الخاص به هو PARADOX OF FIRE والجزيرة التي هي اكثر لعباً جزيرة PARAROYALE .

تنزيل fortnite المستوي الثالث الذي تم وضعه الخاص بالقتال ورمزه هو 927768558086 والكود الخاص به هو SALVAMIRA والجزيرة التي بها تصنف بأنها ليست حديقة الخاصة بلعبة السلاح .

تحميل fortnite وما هي أكثر الأوضاع التي تخص وضع القتال بشكل متنوع :-

لعبة Fortnite التصنيف الأول كجزيرة أكثر لعباً والرمز الخاص بها هو 394693555003 والكود الخاص بها هو ALLIANCE مع إضافة SOULREST MANSION . التصنيف الثاني كجزيرة أكثر لعباً والرمز الخاص بها هو 163322888811 والكود الخاص بها هو JESSE OSEGUEDA مع إضافة GHOST TRAIN . لعبة Fortnite التصنيف الثالث كجزيرة أكثر لعباً والرمز الخاص بها هو 543872469718 والكود الخاص بها هو الذي تم إضافته هو DIMENSIONALDA مع إضافة MINENITE .

التصنيف الذي تم والخاص بتصنيف القتال في اللعبة Fortnite حسب المعلومات علي النحو التالي :-

fortnite download تم التصنيف الأول الخاص بالقتال وهو لاعب ضد لاعب في التصنيف الخاص بالمواجهة وأيضاً البحث وفيما يخص التدمير وكذلك السلاح واستحواذ كامل علي الراية .

التصنيف الخاص بالمتنوعة وهو تصنيف أقل في التنافسية مثل الصيد الخاص بالدعائم وألعاب اللوح وكذلك ألعاب الخاصة بالحفلات .

التصنيف الذي تم بخصوص التدريب علي باتل وأيضاً رويال في المواجهة الأخيرة الخاصة مثل ZONE WARS BOX FIGHTS .

فورت نايت اللعبة الأكثر تشويقاً وتفاعلاً علي مستوي العالم والتي تحتل مركزاً بين الألعاب الأكثر شهرةً تم وضع التصنيفات الخاصة بالقتال وكذلك الجزر الأشهر للعب مع إضافة الأكواد الخاصة بالجزر والخاصة بالقتال في شهر يناير الجاري وللشهور التالية لشهر يناير حتي يتم إستمتاع اللاعبين بالمتسويات وإضافة الأكواد لكي يتم مساعدتهم إلي ما يريدون الوصول إليه مثل الحركة البطيئة داخل اللعبة وغيرها من الاضافات الرائعة .