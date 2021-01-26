نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم 26 يناير وقائمة الأحمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إحداثيات تردد اون تايم سبورت الرياضية الناقلة للعديد من المباريات المحلية والبطولات التي تقام على أرض الوطن، مثل مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتقوم عبر قنواتها الثلاث بنقل المباريات تباعا، وخاصة تلك التي تكون في نفس الوقت حيث يتم تقسميها على القنوات، ويكون الاستوديو التحليلي لأشهر المعلقين الرياضيين والمحليين الفنيين قبل كل مباراة من أفضل ما يميزها.

مباريات الدوري المصري

مباراة الأهلي وبيراميدز

على ملعب برج العرب يتوجه محبي الكرة المصرية ومتابعي فريق الأهلي للتعرف على القنوات الناقلة لمباراة اليوم، مباراة الأهلي في مقابل فريق بيراميدز وتوقعات بفوز ساحق وخوفا وحرصا من أداء الفريق المنافس، حيث صعد الفريق عددا من المراتب في ترتيب الفريق في السنوات القليلة الأخيرة، حيث يسعى الأهلي للحصول على النقاط الثلاث للمنافسة في بطولة كاس العالم للأندية بقطر بثبات بينما يحاول الفريق الآخر بالفوز بالنقاط الثلاث لتحسين مستواه في الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2020-2021.

تردد أون تايم سبورت 1

التردد 12303

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500

التصحيح 5/6

تشكيله الأهلي اليوم

شريف إكرامي وأحمد الشناوي حارس المرمى.

في خط الدفاع: أحمد فتحي – أحمد توفيق – أحمد أيمن منصور – على حبر – أحمد سامي – طارق طه.

في خط الوسط: محمود حمادة – عمر جابر – نبيل دونجا – ايريك ترواري – إسلام عيسى – رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – محمود صابر.

بخط الهجوم: جون أنطون – دودو الجباس – محمود وداي.

وجدير بالذكر أن الفرق العربية سوف تتقابل في الشهر المقبل تحديدا في تاريخ 4 فبراير 2021 بقطر في إطار مباريات بطولة كأس العالم للأندية وتتجه الأنظار لفريق الأهلي الذي يتصدر جدول الدوري للقوز اليوم على الفريق المنافس ليتأهل للالتحاق بالبطولة بالشهر المقبل، وقد انبثقت من قناة أون سبورت الرياضية الأولى القنوات الثانية والثالثة لنقل العديد من المباريات الخاصة بالدوري الممتاز وبطولة كاس العالم لكرة اليد بالقاهرة.