نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية 2021 || arryadia live HD الناقلة لمباريات الدوري المغربي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد المغربية الرياضية الناقلة للعديد من المباريات المحلية ومباريات شمال إفريقيا بالجزائر والمغرب وتونس وليبيا، والتي ارتفع البحث عنها وذاع صيتها لنقلها العديد من البطولات التي يشارك فيها المنتخب المغربي بالمباريات الكبيرة، ويتابع مشاهدي القناة معرفة المباريات التي تقوم بنقلها وخاصة مباريات كاس العالم للمحليين التي يشارك الفريق المغربي فيها.
المباريات والبطولات الكبيرة
قناة المغربية الرياضية
تبث القناة عبر إحداثياتها الحالية على قمر نايل سات وعرب سات والهوت بيرد، ويتابعها العديد من الجمهور المغربي وفي دول شمال إفريقيا والعالم العربي وتبث قنواتها على مدار الساعة بخاصية عالية الجودة لمتابعة أعلى في النقاء بدون تقطيع، ويتابع الجمهور الكروي وخاصة بالمملكة المغربية معرفة إذ كانت القناة ستقوم بنقل مباراة الليلة بين المنتخب الوطني المغربي الذي سيواجه المنتخب الأوغندي في بطولة كاس العالم للمحللين.
تردد المغربية الرياضية arryadia live HD
|القمر الصناعي
|التردد الحالي
|الترميزFEC/SR
|جودة الإشارة
|اسم القناة على قائمة القنوات “Arriadia المغربية الرياضية 3“
|قمر نايل سات
|11513
|27500 – 2/3-أفقي
|SD
|النايل سات
|11476
|27500 – 3/4 – أفقي
|SD
|قمر عرب سات
|12683
|27500 – 3/4 – أفقي
|SD
|النايل سات
|12683
|27500 – 3/4 – أفقي
|HD
|قمر الهوت بيرد
|10872
|27500 – 3/4 – أفقي
|HD
بطولة كاس العالم للمحليين
تقام اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 مباراة منتخب المغرب مقابل الفريق الأوغندي في إطار بطولة كاس العالم للمحليين، والتي تتنافس فيها الفرق المحلية بالدول للفوز بالبطولة، ويشارك الفريق المغربي اليوم بالبطولة، وتقوم القنوات بي ان سبورتس القناة الأوغندية بنقل المباراة اليوم بالإحداثيات التالية:
BEIN SPORT 2 HD France
ASTRA 19.2E – 11856 V 29700
ORTB TV Benin
Eutelsat 9.E – 11881 V 27500
ولم تقم القناة المغربية بالإعلان عن نقل المباراة اليوم وربما تقوم بنقل المباراة لمشاركة الفريق المغربي فيها، والتي تنقل على الهواء مباشرة اليوم في تمام الساعة 19 بتوقيت جرنتش، الساعة 21 بتوقيت القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة المغربية الرياضية 2021 || arryadia live HD الناقلة لمباريات الدوري المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.