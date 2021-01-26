نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية 2021 || arryadia live HD الناقلة لمباريات الدوري المغربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد المغربية الرياضية الناقلة للعديد من المباريات المحلية ومباريات شمال إفريقيا بالجزائر والمغرب وتونس وليبيا، والتي ارتفع البحث عنها وذاع صيتها لنقلها العديد من البطولات التي يشارك فيها المنتخب المغربي بالمباريات الكبيرة، ويتابع مشاهدي القناة معرفة المباريات التي تقوم بنقلها وخاصة مباريات كاس العالم للمحليين التي يشارك الفريق المغربي فيها.

المباريات والبطولات الكبيرة

قناة المغربية الرياضية

تبث القناة عبر إحداثياتها الحالية على قمر نايل سات وعرب سات والهوت بيرد، ويتابعها العديد من الجمهور المغربي وفي دول شمال إفريقيا والعالم العربي وتبث قنواتها على مدار الساعة بخاصية عالية الجودة لمتابعة أعلى في النقاء بدون تقطيع، ويتابع الجمهور الكروي وخاصة بالمملكة المغربية معرفة إذ كانت القناة ستقوم بنقل مباراة الليلة بين المنتخب الوطني المغربي الذي سيواجه المنتخب الأوغندي في بطولة كاس العالم للمحللين.

تردد المغربية الرياضية arryadia live HD

القمر الصناعي التردد الحالي الترميزFEC/SR جودة الإشارة اسم القناة على قائمة القنوات “Arriadia المغربية الرياضية 3“ قمر نايل سات 11513 27500 – 2/3-أفقي SD النايل سات 11476 27500 – 3/4 – أفقي SD قمر عرب سات 12683 27500 – 3/4 – أفقي SD النايل سات 12683 27500 – 3/4 – أفقي HD قمر الهوت بيرد 10872 27500 – 3/4 – أفقي HD

بطولة كاس العالم للمحليين

تقام اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 مباراة منتخب المغرب مقابل الفريق الأوغندي في إطار بطولة كاس العالم للمحليين، والتي تتنافس فيها الفرق المحلية بالدول للفوز بالبطولة، ويشارك الفريق المغربي اليوم بالبطولة، وتقوم القنوات بي ان سبورتس القناة الأوغندية بنقل المباراة اليوم بالإحداثيات التالية:

BEIN SPORT 2 HD France

ASTRA 19.2E – 11856 V 29700

ORTB TV Benin

Eutelsat 9.E – 11881 V 27500

ولم تقم القناة المغربية بالإعلان عن نقل المباراة اليوم وربما تقوم بنقل المباراة لمشاركة الفريق المغربي فيها، والتي تنقل على الهواء مباشرة اليوم في تمام الساعة 19 بتوقيت جرنتش، الساعة 21 بتوقيت القاهرة.