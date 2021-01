نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 مميزات بالتفاصيل لتطبيق سيجنال غير متوفرة في واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الفترة الأخيرة التي تشهدها عالم التكنولوجيا خاصة تطبيق واتساب، بدء مستخدميه في التراجع عن هذا التطبيق والبحث عن بدائل مختلفة تتميز بالعديد من المميزات التي يبحث عنها الشخص المستخدم، فقد رفض العديد من مستخدمي الواتساب التحديث والشروط الجديدة، وكانت عمليات البحث المتزايدة حول التطبيقات الأخرى وهي تطبيق سيجنال الدردشة والمراسلة واكتسب هذا التطبيق الكثير من الثناء مؤخراً، وذلك بعد أن برز في المقدمة لأنه لا يجمع أي تفاصيل شخصية تقريباً مقارنة ب الواتساب المملوك لشركة فيسبوك، وقد أبرز بعض المواقع التكنولوجية المتخصصة في التقنية الحديثة أنه يوجد 7 مميزات متوفرة على سيجنال وغير متوفرة في الواتساب.

المميزات المتوفرة على سيجنال وغير متوفرة على الواتساب :

1- التسجيل برقم افتراضي:

من الجدير بالذكر أن تطبيق سيجنال يمتاز بالعديد من المميزات حيث أنه لا يتبع دفتر جهات الاتصال الخاص بك أو يربط رقم هاتفك لإنشاء ملف تعريف رقمي، وفي حين أنه يطلب رقم هاتف للتسجيل إلا أنه يمكنك استخدام رقم هاتف افتراضي.

2- عدم استخدام صورة أو اسم حقيقيين :

أوضح التطبيق أنه أثناء عملية التسجيل يمكن عدم وضع صورة شخصية أي أنه يتيح إمكانية تركها فارغة، بالإضافة إلى أنه ليس مؤكد على استخدام الاسم الحقيقي للشخص المستخدم، وذلك دليل على الخصوصية بأقصى درجاتها، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب يحمل نفس الميزة إلا أنه يمكن فعل الشيء نفسه على واتساب إلا إنه لكونك تستخدم التطبيق منذ فترة طويلة بالفعل يعني أن بيانات مخزنة لذلك حتى إذا قررت تغيير اسمك وصورتك فجأة فسيكون ذلك أقل فعالية.

3- استخدام التطبيق بكلمة سر :

بالإضافة إلى أنه تطبيق سيجنال يعد من أكثر طرق الأمان التي يتبعها في خصوصيته أن الحساب مرتبط برقم PIN لا يعرفه أحد غيرك، وهذا يجعل تتبع المستخدمين صعباً لمزيد من الأمان، ويتم ذلك من خلال انتقال الشخص المستخدم إلى إعدادات الخصوصية PRIVACY SETTINGS واختر قفل التسجيل REGISTRATION LOCK وهذا من شأنه أن يمنع الوصول غير المصرح به إلى حسابك من جهاز مختلف.

4- تعطيل خيار إظهار المكالمات :

ونوضح من خلال هذا المقال أنه في حالة أن مستخدمي الأيفون يستخدم هذا التطبيق عليه اتباع هذه الخطوات لضبط الإعدادات، من خلال انتقاله إلى إعدادات الخصوصية PRIVACY SETTINGS وقم بتعطيل خيار إظهار المكالمات الأخيرة SHOW CALLS IN RECENT ويمنع هذا ظهور جميع مكالمات تطبيق سيجنال الصوتية ومكالمات الفيديو في سجل المكالمات

5- ضبط توقيت الشاشة :

لمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى الدردشة اضبط توقيت الشاشة على دقيقة واحدة كحد أدنى بحيث يتم قفل تطبيق SIGNAL لمنع الوصول غير المرغوب فيه من قبل الأشخاص آخرين

6- تعطيل خيار تلقي الرسائل من أي شخص :

انتقل إلى إعدادات الخصوصية وقم بتعطيل خيار السماح من أي شخص ALLOW FROM ANYONE ويمنع هذا الأشخاص غير المعروفين من الاتصال بك على SIGNAL

7- ميزة اخفاء الرسائل :

بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي يتمتع بها التطبيق ومن أهمها ميزة الرسائل المختفية بشكل أفضل، حيث يتمتع تطبيق سيجنال بهذه الميزة على أعلى جودة مقارنة ب WHATSAPP ، حتى إذا قام أحد الأطراف بتمكين هذا الخيار فإن الطرف الآخر مجبر على اتباعه، وهذا يجعلها ميزة فعالة للغاية ويمكنك تعيين الرسائل المختفية لمدة لا تقل عن 5 ثوان ويؤدي هذا إلى حذف الرسالة بعد رؤيتها لمدة 5 ثوان.