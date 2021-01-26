نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير 2021 بالخطوات الصحيحة للحصول على ألاف الجواهر يوميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا، خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت لعبة فري فاير وهي أحد الألعاب القتالية والتي تُلعب بشكل جماعي، حيث حققت شهرة كبيرة جدا على مستوى العالم، ونالت على إعجاب الكثير من المستخدمين، ومن هنا بدأ اللاعبين في البحث عن طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا؛ ومن خلال هذا المقال المقدم من موقع ثقفني سوف نوفر إليكم أسهل الطرق للحصول على جواهر فري فاير عن طريق الاي دي، وعن طريق استخدام المتجر الأمريكي وغيرها من الطرق، فتابعونا.

طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا

تعد جواهر فري فاير من العملات الافتراضية التي تستخدم بداخل اللعبة، ويتم من خلالها شراء الكثير من المعدات والأسلحة والملابس والحيوانات للحصول على مستويات عالية في اللعبة، حيث تبدأ اللعبة مع 49 لاعب ويكون العدد الإجمالي 50 لاعب بك، ويتم إنشاء جزيرة فى منطقة ما ويتم اللعب فيها بشكل ممتع للغاية وفيه منافسة قوية لكي يحصل اللاعب الأخير على اللقب، ويبقى على قيد الحياة، وللوصول لذلك الهدف عليك استخدام الكثير من جواهر فري فاير مجانا بالطرق التالية.

شحن جواهر فري فاير عن طريق الآي دي

أولا يجب على اللاعب الدخول إلى متجر جوجل بلاي من الهاتف الاندرويد، بعد ذلك يتم الدخول إلى خانه الإعدادات و تحويل الحساب إلى حساب أمريكي، وعند الدخول إلي الصفحة الرئيسية للمتجر الأمريكي سوف تجد الكثير من التطبيقات والألعاب التي تمنحك الكثير من النقاط بعد عمليه تنزيل أو تحميل بعض الألعاب أو مشاركتها مع الأهل والأصدقاء.

هناك بعض التطبيقات التي تمنحك بعض استطلاعات الرأي وتعطي مقابلها الكثير من النقاط، بعد ذلك يتم تحويل النقاط إلى رصيد في بطاقة المتجر الخاص بك، ومن هنا يتم تحويلها إلى جواهر فري فاير بشكل مجاني، و يتم إيداعها في الحساب الخاص بك داخل اللعبة.

أما عن خطوات تحويل المتجر إلى أمريكي للحصول على آلاف من جواهر فري فاير فيكون من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي ثم الضغط على الثلاث نقاط الموجودين بالأعلى فى القائمة الجانبية، ثم اختيار الإعدادات ومنها خيارات الدفع ثم خيارات الدفع الأخرى واختيار بواسطة جوجل كروم، ثم الضغط على الدولة وتغييرها إلى أمريكا ثم العودة إلى الصفحة الرئيسية وإكمال خطوات شحن جواهر فري فاير.