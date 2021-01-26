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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حماية حساب فيسبوك Facebook من الاختراق؟ 4 خطوات لتأمين حسابك في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر موقع فيسبوك FaceBook واحداً من أهم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم والذي لا يمكن للمستخدمين الاستغناء عنه في الوقت الحالي، ويتعرض الكثير من المستخدمين لحالات اختراق لحساباتهم على فيسبوك مما يعرض رسائلهم وأسرارهم وصورهم وبياناتهم الشخصية وغيرها للخطر، ويبحث الكثيرون عن كيفية حماية حساب فيسبوك Facebook من الاختراق؟ لذلك نقدم في هذا المقال أهم الخطوات التي قد تساعدك على حماية حساب فيسبوك من الاختراق والتجسس.
كيفية حماية حساب فيسبوك من الاختراق؟
يوجد العديد من الأدوات التي يتيحها موقع فيسبوك لحماية مستخدميه من المخترقين، ولكن عدد كبير منها لابد أن يفعلها المستخدم بنفسه لتأمين حساب فيسبوك بأكبر قدر ممكن، وتقليل احتماليه اختراقه ووقوع معلوماتك الشخصية في يد المتسللين وخطوات تأمين فيسبوك من الاختراق كالتالي:
1-اختيار كلمة سر قوية Facebook Password
لابد من اختيار كلمة سر قوية تتكون من خليط بين الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ولا يجب إخبار أي أحد بكلمة مرور حساب فيسبوك، كما يفضل أيضا ألا تكون كلمة سر يمكن تخمينها كتاريخ عيد ميلادك أو رقم هاتفك مثلاً.
2- ربط حساب الفيسبوك برقم الهاتف والبريد الإلكتروني
من الخطوات المهمة لتأمين حساب فيسبوك، ربط حساب Facebook برقم هاتف مستخدم وأيضاً بريد إلكتروني مفعل مؤمن جيداً ونرشح لك بريد Gmail التابع لشركة جوجل، فسيساعدك ذلك على تأمين فيسبوك الخاص بك وإمكانية استرجاعه في حال تعرض للاختراق أو فقدانك لكلمة المرور.
3-تفعيل إشعارات تسجيل الدخول Logins Alerts
يساعد تفعيل خيار تنبيهات تسجيل الدخول على حماية حساب فيسوك من الاختراق، حيث يتم تنبيهك عند كل مرة يتم تسجيل الدخول فيها من جهاز جديد، ففي حالة لم تكن أنت من سجلت دخولك من جهاز جديد فلابد أن حسابك على فيسبوك قد تعرض للاختراق، كما يمكنك معرفة موقع تسجيل الدخول ويكون التنبيه من خلال رسالة نصية على هاتفك أو إشعار في تطبيق أو موقع فيسبوك وخطوات تفعيل إشعارات (تنبيهات) الدخول للفيسبوك هي:
- الذهاب للإعدادات Setting
- اختيار الأمان وتسجيل الدخول Security and Login
- الضغط على “الحصول على تنبيهات تسجيل الدخول” Get alerts about unrecognized logins
4-تفعيل المصادقة الثنائية Two-factor authentication
عند تفعيل المصادقة الثنائية لا تكون كلمة المرور وحدها كافية لتسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك، بل سيطلب فيسبوك من رمزاً لتسجيل الدخول ويمكن الحصول على هذا الرمز من خلال رسالة هاتفية على رقم الهاتف الذي تم ربطه بحسابك أو أحد التطبيقات الموثوقة كتطبيق Google authenticate، وخطوات تفعيل المصادقة الثنائية لتأمين حساب فيبسوك هي:
- الذهاب للإعدادات Setting
- اختيار الأمان وتسجيل الدخول Security and Login
- الضغط على “تفعيل المصادقة الثنائية” Use two-factor authentication
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