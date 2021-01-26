تحميل لعبة فورت نايت مجانا 100% في 10 دقائق على جميع الأجهزة

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عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت وطريقة تحميلها على الكمبيوتر: لعبة فورت نايت تعتبر من أفضل وأشهر ألعاب الفيديو على الإطلاق، وعلى الرغم من أن لعبة فورت نايت واجهت الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة إلا أننا وجدنا إليكم أفضل طريقة لتحميل اللعبة على الكمبيوتر.

تحميل فورت نايت على الكمبيوتر

يبحث مستخدمي الكمبيوتر عن طريقة جيدة لتحميل لعبة فورت نايت عليها خاصة بعد حذفها من الكثير من المواقع، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة تحميل اللعبة وبأسهل الطرق، عليك عزيزي القارئ بأن تقوم بإنشاء حساب على Epic Games، وبعد أن تمتلك حساب عليه فسوف تتمكن من تحميل لعبة فورت نايت.

وبعد ذلك قم بالتنقل على الصفحة الخاصة باللعبة من خلال هذا الموقع، وبعد ذلك عليكم بتحميل Launcher Epic Games، ثم يتم فتح الملف من أجل أن يثبت على جهاز الكمبيوتر، ومن نافذة مشغل البرنامج عليك بالنقر على تثبيته وسوف يحدث نفسه تلقائياً.

تنزيل فورت نايت على اللابتوب

وبعد ذلك سوف يطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games التابع لك، ويتم تشغيل Epic Games ثم البحث عن لعبة فورت نايت وفي النهاية سوف تتمكن من العثور على اللعبة، ومن صفحة اللعبة عليك بالنقر على زر Get المتواجد أمامك في أسفل الصفحة.

يتم الدخول إلى المكتبة المتواجدة في الجانب الأيسر، ثم النقر على صورة فورت نايت، وبعد ذلك سوف يطلب منك تحديد مكان تثبيت لعبة فورت نايت فقم باختيار سطح المكتب، وفي النهاية سوف تجد أن اللعبة قد تم تحميلها، وبإمكانك تشغيلها والاستمتاع باللعب.