كيفية تحميل لعبة فورت نايت 2021 Fortnite أحدث إصدار مجانا 100%

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عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت باتل رويال هي أحد أشهر ألعاب الفيديو، Fortnite Battle Royale هي لعبة قتالية جماعية، تم إصدارها عام 2018 وذلك في المتاجر الإلكترونية المجانية، تم تصميم هذه اللعبة باستخدام محرك الألعاب انريل انجن الذي يعد من محركات الألعاب المجانية والمبني بلغة c++، وتعمل فورتنايت على العديد من المنصات المختلفة. لعبة فورت نايت ما هي لعبة فورت نايت؟ هذه اللعبة مستوحاة من فكرة رواية كتبها الكاتب الياباني كوشون تاكامي لشخصين يابانيين باسم واحد.

تدور “Battle Royale” حول مفهوم البقاء، أي أن الفائز هو الممثل النهائي عندما يصل عدد اللاعبين إلى 100 لاعب ويصل اللاعبون تبدأ اللعبة هناك حافلة في الجزيرة، لكنها ستطير لأنهم يستخدمون طائرة شراعية للهبوط على الجزيرة ثم يبدأو اللعبة بدون أي معدات أو دروع.

ودور اللاعب بعد ذلك هو البحث عن المعدات والدروع والأدوية في المباني الموجودة بالجزيرة وفي الفراغات والصناديق المجاورة، ثم قم بإزالتها والقضاء على اللاعبين الآخرين، لأن اللاعب يستطيع لعب ألعاب فردية أو مزدوجة أو جماعية تتكون من أربعة لاعبين تتناقص مساحة اللعبة باستمرار والفائز الأخير هو الذي بقي ونجا. تحديث لعبة فورت نايت في بداية هذا العام ، أعلنت أيبك بقوة عن تحديث Fortnite الجديد والمرتقب، وهو من أهم مميزات التحديث الجديد.

تمكن اللاعبين من إجراء بعض التعديلات على المعدات المستخدمة في اللعبة لزيادة فعاليتهم وقوتهم، وتمكينهم من الفوز والبقاء على قيد الحياة حتى النهاية.

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