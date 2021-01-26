نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Samsung galaxy S21 Ultra الجديد ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Samsung galaxy S21 Ultra الجديد، أطلقت شركة سامسونج الشهيرة مؤخرًا هاتفها الجديد Samsung galaxy S21 Ultra الجديد والذي يعتبر استكمالًا لسلسلة هواتف S كما ويعتبر نسخة محدثة عن النسخة السابقة Ultra 20، كما أن سعره يعتبر قويًا وذلك لما يتميز به من خصائص ومميزات جديدة، وذلك كعادة شركة Samsung دائمًا فهي تسعى لتقديم الأحدث والأفضل لجميع المستخدمين حول العالم بجميع الأجهزة التقنية التي تقدمها، وذلك ما جعلها واحدة من أفضل شركات التقنية في العالم، تابعونا للتعرف على مميزات Samsung galaxy S21 Ultra.

مواصفات Samsung galaxy S21 Ultra

يتميز بتصميم خارجي جميل ومميز. التصميم الخارجي من الزجاج الملون القوي. كما أن بطارية الجهاز الحالي تعتبر أكبر من النسخة القديمة. مساحته مساوية لهاتف I phone 12 pro max لذلك فهو يتحمل الكثير. الشحن لهاتف سامسونج جلاكسي اس21 ألترا سريع وممتاز. كما أن من أفضل مميزات جهاز Samsung galaxy S21 Ultra أنه يدعم لخاصية الجيل الخامس 5G. الرام الداخلي للجهاز سعته كبيرة. والمعالج في سامسونج جلاكسي اس 21 ألترا من أقوى أنواع المعالج لأجهزة الأندرويد.

أسعار Samsung galaxy S21 Ultra

ويتوافر هاتف Samsung galaxy S21 Ultra في كل منطقة بالسعر التالي للنسختين:

السعر في جرير أمازون بنون اكسترا في السعودية

بسعر 5899 ريال سعودي للنسخة 16 جيجا للرام و256 ذاكرة التخزين.

بسعر 5399 ريال سعودي للنسخة 12 جيجا للرام و256 ذاكرة التخزين.

السعر في جوميا بي تك:

للنسخة 12 جيجا للرام و256 لذاكرة التخزين هو 22699 جنيه مصري.

السعر في الهند:

يبدأ من 1150 دولار أمريكي.

السعر في الصين:

يبدأ من 1150 دولار أمريكي.

سارعوا بشراء الجهاز الجديد للاستمتاع بالمميزات الجديدة المتوفرة به والتي تعتبر أفضل المميزات حتى الآن في هواتف سامسونج.