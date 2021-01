نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق تطبيق Signal على تطبيق Whatsapp ب5 مميزات ما هي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات تطبيق Signal، بعد الإعلان عن التحديث الجديد لخصوصيات وسياسات تطبيق واتساب قام بعض المستخدمين بالتوجه لاستخدام تطبيقات بديلة عن واتساب وتكون أكثر خصوصية وحمايةً لخصوصية المستخدم وكان من ضمن أشهر تطبيقات المحادثة الفورية المجانية هو تطبيق Signal، والذي أثبت أنه يتميز بعدد أكبر من المميزات التي تجعله أفضل من تطبيق واتساب لدى الكثير من الأشخاص.

تطبيق سيجنال

من تطبيقات التواصل الاجتماعي والمحادثة الفورية المجانية الآمنة، واشتهر استخدامه في الفترة الأخيرة وأصبح في مقدمة التطبيقات الأكثر تنزيلًا، وللتطبيق مميزات عديدة ومتنوعة تختلف عن تطبيق واتساب وخصوصًا بعد التحديثات الجديدة التي قام بها.

مميزات تطبيق سيجنال

أما عن المميزات التي يقدمها تطبيق Signal للمستخدمين التي تجعله متفوقًا على تطبيق واتساب هي:

1. السماح بعدم استخدام الاسم والصورة الحقيقين

حيث يسمح لك تطبيق سيجنال بعدم الحاجة لوضع الصورة الحقيقة لك أو استخدام الاسم الحقيقي لتحصل على قدر أكبر من الخصوصية، وذلك على الرغم من تواجد تلك الميزة في تطبيق واتساب ولكنها تصبح أقل فاعلية مع تخزين التطبيق للبيانات الشخصية.

2. استخدام رقم افتراضي للتسجيل

ويمكن لمستخدمي تطبيق سيجنال التسجيل برقم هاتف افتراضي، فإن التطبيق لا يحتاج لربط التطبيق برقم الهاتف الشخصي، كما أنه لا يحتاجه للوصول لجهات الاتصال الشخصية الخاصة بالمستخدم.

3. عدم إظهار المكالمات في السجل

كما ويمكن لمستخدمي هواتف الأيفون أن يقوموا بتعطيل خاصية ظهور المكالمات الصوتية أو الفيديو في سجل المكالمات، من خلال فتح إعدادات الخصوصية الداخلية لتطبيق سيجنال، وعدم تفعيل زر ظهور المكالمات في السجل Show calls in recent.

4. خاصيةاختفاء الرسائل

وتلك الخاصية أكثر فعالية على تطبيق سيجنال عن واتساب، حيث يقرر اختفاء الرسائل من كلا الطرفين بمجرد أن يقرر أحدهما اختفاء الرسائل وحذفها، فبعد رؤية الرسالة بخمس ثواني يقوم التطبيق بحذفها تلقائيًا.

5. تعطيل خاصية تلقي الرسائل

كما يمكن عدم تفعيل خاصية تلقي الرسائل من جهات الاتصال الغير مسجلة، لمنع الأفراد الغرباء من الوصول إليك، فيتم فتح إعدادات الخصوصية بالتطبيق، وإلغاء تفعيل خاصية Allow from anyone.