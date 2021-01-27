الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب مميزة وأسعارها منافسة

عرفت شركة Wuling الصينية في السنوات الأخيرة بسياراتها ذات المواصفات المميزة والتي تطرح بأسعار منافسة، لكنها قررت هذا العام دخول المنافسة في عالم مركبات البيك آب.

وتبعا للتسريبات فإن Wuling تستعد لإطلاق سيارة بيك آب كبيرة ستحمل اسم Journey، وستأتي بعدة نسخ وبمواصفات متنوعة لتلبي أذواق واحتياجات مختلف فئات الزبائن.

وستتميز هذه السيارات بهياكل بطول 5 أمتار و10 سنتيمترات تقريبا، عرضها 164 سم، وارتفاعها 181 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 316 سم، كما ستأتي النسخ المعدلة من هذه المركبات بممتصات صدمات مميزة، وإطارات مصنوعة من البلاستيك الفايبر المقوى ستحيط بالأبواب وحجرات العجلات لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة.

كما ستجهز هذه المركبات بعجلات بمقاس 17 و18 إنشا، وبقمرة مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب، وبأنظنة مولتيميديا متطورة تدار عبر شاشات تعمل باللمس.

ومن المفترض أن تطرح Journey الجديدة بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 99 حصانا، وبعلب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية بـ 5 سرعات، وبأسعار قد تبدأ من 12 ألف دولار تقريبا.