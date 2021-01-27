أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية العريقة لادا عن طرح سيارات جرانتا موديل 2021 ، فى السوق المصرى بفئتين هم الفئة الأولى M/T ، أما الفئة الثانية هى A/T .
وتعتبر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 من فئة السيارات السيدان، وتستمد قوتها من محركين مختلفين للفئتين، وتستمد السيارة الفئة الأولى M/T، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.
أما الفئة الثانية A/T من لادا جرانتا فتستمد قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.
تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
تحتوى السيارة لادا جرانتا على العديد من وسائل الامان منها الوسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD ، ونظام مساعد الفرامل BAS .
بالاضافة الى جنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وغيرها .
أما عن اسعار السيارة لادا جرانتا فى السوق المصرى الآن جاءت كالتالى:
- مانيوال / A/C 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 143,000 ألف جنيه.
- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 153,000 ألف جنيه
- أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 173,000 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار سيارات لادا جرانتا فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.