نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Huawei Nova 7 SE الممتاز ومميزاته الرهيبة وعيوبه وسعره في الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف Huawei Nova 7 SE من الهواتف الحديثة التي يطلبها الكثير في الوقت الحالي لما لها من مواصفات ومميزات تلفت نظر الجميع، وهذا الهاتف من الهواتف التي أطلقتها شركة هواوي الرائدة والمتطورة التي تعتبر واحدة من الشركات التى تتنافس عالمياً على ما يتم إطلاقه من أنواع التكنولوجيا المختلفة ذات الجودة العالية، يحتوي الهاتف على عدة مواصفات منها اعتماد الهاتف على معالج ثماني النواة من نوع HiSilicon Kirin 820 5G بتكنولوجيا ال 7 نانو مع وجود معالج رسوميات من نوع Mali-G57 – 6-core، يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 لمسافة متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة، والآن سوف نتحدث بالتفصيل من خلال موقع ثقفني على مواصفات هاتف Huawei Nova 7 SE وعيوبه وسعره.

مواصفات هاتف Huawei Nova 7 SE

يعتبر هاتف Huawei Nova 7 SE من الهواتف القوية التى يريد الكثير شرائها لما لها من مواصفات رهيبة وهي:

تأتي أبعاد هذا الهاتف 162.3×75×8.6 مم (6.39×2.95×0.34 بوصة). يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0. يزن الهاتف 189 جرام. يعتمد الهاتف على منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع نانو سيم. يأتي بكاميرا خلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2 .4، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد. تأتي البطارية بسعة 4200 ملى امبير من نوع ليثيوم بوليمر وهذه البطارية غير قابلة للازالة، ويتميز الهاتف بدعمة الشحن السريع بقوة 40 واط، كما يدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط. يوجد من الهاتف عدة ألوان مختلفة منها اللون الأسود، واللون الأرجواني، واللون الأخضر، واللون الأزرق. يحتوي هذا الهاتف على خاصية الواى فاى Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، ثنائي الموجات، Wi-Fi Direct، نقطة فعالة. البلوتوث يأتي بالإصدار الأحدث ال 5.1. إصدارات هذا الهاتف رائعة فالإصدار الأول يأتي بسعة تبلغ 128 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بسعة تبلغ 256 جيجابايت. يدعم نظام تحديد المواقع الجغرافية ال GPS وأنظمة الملاحة الأخرى ال GLONASS ،BDS ،.GALILEO QZSS يدعم شاشة من نوع LTPS IPS LCDd كابستف التي تعمل باللمس، وهي بحجم 6.5 بوصة وتبلغ دقة هذه الشاشة2400 × 1080 بكسل، بنسبة 20:9 وتحتوي أيضاً على 16 مليون لون. يعتمد الهاتف على معالج ثماني النواة من نوع HiSilicon Kirin 820 5G بتكنولوجيا ال 7 نانو مع وجود معالج رسوميات من نوع Mali-G57 – 6-core. يدعم الهاتف بطاقات الذاكرة الخارجية بسعة تبلغ 256 جيجابايت. يحتوي على مكبر للصوت عالي الدقة. يدعم مدخل السماعات 3.5.mm. يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 لمسافة متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة.

مميزات الهاتف

يحتوي الهاتف على مميزات جميلة جداً تلفت نظر كل من يراها وهذه المميزات هي:

يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس في الاتصالات 5G.

يدعم الهاتف بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 لمسافة متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة.

يمتاز الهاتف بكاميرا خلفية متعددة العدسات والوظائف وأبرز ما يميزها هو العدسة الرئيسية التي تمتاز بدقة عالية تبلغ 64 ميجا بيكسل بفتحة f/1.8.

عيوبه

يحتوي هذا النوع على بعض العيوب التي غير مؤثرة على شرائه وهي كالتالي:

لا يحتوي هذا الهاتف على أي طبقة حماية من زجاج كورنينج جوريلا جلاس.

لا تحتوي الكاميرا الخلفية للهاتف على كاميرا مقربة.

لا يحتوي الهاتف سماعات ستريو.

لا يدعم الهاتف تقنية الاتصال اللاسلكي قريب المجال NFC.

ماسح البصمة في الهاتف جانبي وهو ما لا يفضله الكثير.

سعر الهاتف في بعض الدول العربية

كل نوع هاتف وسعره في الدولة التي يباع فيها وهنا نتعرف على بعض أسعاره وهي: