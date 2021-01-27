نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بطريقة مجانية بدون مقابل وطريقة آمنة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بطريقة مجانية ، تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب التي نالت إعجاب الكثيرون من الصغار والكبار حول العالم كله، بسبب التجديدات المستمرة في اللعبة، وتعتبر من أكثر الألعاب التنافسية تأخذ شهرة بسبب ما تقدمه من تسلية وإمكانيات تحاكي الواقع، وأخذت اهتمام كبير من قبل محبي الألعاب الشهيرة مثل فري فاير وغيرها، وسنعرض لكم الآن في هذه المقالة طرق من أهم وأسهل وأفضل الطرق للحصول علي تلك الشدات، التي تمكنك من السيطرة الكاملة علي اللعبة واكتسابك لمميزاتها، واستخدام الرويال باس الذهبي بها بطريقة آمنة ورائعة وبكل سهولة من هاتفك.



ما هي لعبة ببجي

تدور أحداث اللعبة حول تجمع عدد من اللاعبين في مجموعات أو اللعب بشكل فردي، ويصل عددهم في الجيم الواحد إلي 100 لاعب، يقوموا بالتنافس بين بعضهم للحصول علي أشد الأسلحة فتكا، والملابس المميزة، وذلك للانتصار علي بعضهم ويبقي فائز واحد أو مجموعة فائزة واحدة هي التي تفوز .

شدات ببجي UC

شدات ببجي هي عبارة عن عملة مالية افتراضية للتعامل بها بداخل لعبة ببجي لشراء الأسلحة والملابس والقنابل والحصول علي الرويال باس، الذي يكسب ممتلكه جميع ميزات اللعبة عن غيره، وتساعد اللاعب علي الفوز واجتياز المنافسين والانتصار عليهم.

طريقة شحن شدات ببجي بطريقة مجانية

يحتال الكثيرون في هذه اللعبة محاولة منهم للكسب والاحتيال علي مستخدمي اللعبة بطرق غير آمنة .

ولكن يبقي هناك طريقتين فقط لشحن شدات ببجي بطريقة مجانية تماما وبدون مقابل وهي :

1– مشاهدة الإعلانات

يمكنك الحصول علي شدات ببجي UC التي توفرها اللعبة داخل الجيم عن طريق الإعلانات، حيث تكسبك الشدات التي تريدها بدون استخدام المال أو استخدام الفيزا، ولا يضطرك إلي استخدام الفيزا الوهمية التي من الممكن أن تعرضك إلي غلق الحساب الخاص بك بعد فترة.

2– الحصول علي بطاقات Google Play



يمكنك استبدال النقاط المكتسبة من تحميلك إلي تطبيقات Google Play الموجوده داخل متجر جوجل بلاي الأمريكي أو الفرنسي ب بطاقات Google Play .

وعند إضافة طرق الدفع يظهر لك رصيد Google Play الخاص بك، ثم تذهب إلي اللعبة، وتختار عدد الشدات المراد شحنها في الحساب الخاص بك.