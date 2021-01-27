بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 || سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 في السعودية

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عمر شويل - جدة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 وصلت الآن سيارة بي ام دبليو لعام 2021 بشكلها الجديد والتي انتظرها عدد كبير من الأشخاص حول العالم لشراء هذه السيارة بعدما، وصلت وجود تغيرات بشكل واضح في كافة أنحاء إذا كان في التقنيات الحديثة والتصميمات الرائعة كما أننا وجدنا اختلاف كامل منذ كانت عليه من قبل ونجد أن عدد كبير من الأشخاص الذين يقومون بشراء سيارة بي ام دبليو 4 لعام 2020 يبحثون بشكل مستمر عن المواصفات الجديدة لهذه السيارة والأسعار الخاصة بها تابعوا معنا مميزات ومواصفات سيارة بي ام دبليو الجديدة.

سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021

وضعت الشركة المؤسسة لسيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة لعام 2021 أن السيارة تتميز بشكل رائع وأن شكل السيارة أصبحت متغيرة لذلك أصبحت الشبكة الأمامية أو تم تغيرها عما كانت عليه، غيرها لذلك من ضمن الصفات الأساسية لهذه السيارة والتي تم طلاقها بشكل جديد تكون كالتالي:-

أصبح طول السيارة 13 و 2 سنتيمتر.

كما أن العرض أصبح في ازدياد كامل ووصل إلى اثنين ونصف سنتيمتر.

كما أن هذه السيارة عندما تم تأسيسها بشكل جديد أصبح الأضواء في الأمام بمصباح جديد يتميز بوجود LED.

أنما مصباح السيارة يتمثل في D. R. L U

إنما الشبكة الموجودة في خلف السيارة تتميز بوجود مصباح سن كم رفيع جدا فهو مثل الطرازات المتعددة هو LED

سيارة بي ام دبليو 2021 من الداخل