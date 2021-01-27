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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 || سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو 2021 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 وصلت الآن سيارة بي ام دبليو لعام 2021 بشكلها الجديد والتي انتظرها عدد كبير من الأشخاص حول العالم لشراء هذه السيارة بعدما، وصلت وجود تغيرات بشكل واضح في كافة أنحاء إذا كان في التقنيات الحديثة والتصميمات الرائعة كما أننا وجدنا اختلاف كامل منذ كانت عليه من قبل ونجد أن عدد كبير من الأشخاص الذين يقومون بشراء سيارة بي ام دبليو 4 لعام 2020 يبحثون بشكل مستمر عن المواصفات الجديدة لهذه السيارة والأسعار الخاصة بها تابعوا معنا مميزات ومواصفات سيارة بي ام دبليو الجديدة.
سعر ومواصفات سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021
وضعت الشركة المؤسسة لسيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة لعام 2021 أن السيارة تتميز بشكل رائع وأن شكل السيارة أصبحت متغيرة لذلك أصبحت الشبكة الأمامية أو تم تغيرها عما كانت عليه، غيرها لذلك من ضمن الصفات الأساسية لهذه السيارة والتي تم طلاقها بشكل جديد تكون كالتالي:-
- أصبح طول السيارة 13 و 2 سنتيمتر.
- كما أن العرض أصبح في ازدياد كامل ووصل إلى اثنين ونصف سنتيمتر.
- كما أن هذه السيارة عندما تم تأسيسها بشكل جديد أصبح الأضواء في الأمام بمصباح جديد يتميز بوجود LED.
- أنما مصباح السيارة يتمثل في D. R. L U
- إنما الشبكة الموجودة في خلف السيارة تتميز بوجود مصباح سن كم رفيع جدا فهو مثل الطرازات المتعددة هو LED
سيارة بي ام دبليو 2021 من الداخل
- ولكن إذا تحدثنا عن هذه السيارة من الداخل به ام دبليو الفئة الرابعة لعام 2021 فهي كتلة من الجمال رائعة في تصميمها.
- وعملية جدا تعمل بشكل مبسط.
- العجل الموجود على هذه السيارة هي رياضية تنبسط بسرعة مميزة.
- كما تتكون بتصميم وفيرو الجديد.
- تم تصنيع المقعد من جلد طبيعي لكي يرتاح الأشخاص التي يقوم بالجلوس عليها.
- تستوعب عدد كبير من الأشخاص.
- يوجد داخل سيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة لعام 2021 شاشة رائعة.
- تتمثل في وجود 8 / 8 بوصة بصورة فعالة كما يمكن أيضا إلى العميل أن يقوم باختيار الشاشة ويرفضها إذا كان هذا المقاس.
- أو اختيار مقاس آخر 10:25 بوصة.
- سعر السيارة في المملكة العربية السعودية قد يصل إلي 200.000 ريال سعودي
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