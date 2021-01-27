طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جميع أجهزة download fortnite 2021

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة أيفون، مستخدمي أجهزة أيفون يبحثون عن طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة الخاصة بهم بالأخص بعد حذفها من متجر التطبيقات، ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على هاتف أيفون.

تحميل فورت نايت على أيفون

في البداية عليكم بالدخول إلى الموقع المطلق عليه اسم getzeus.

وبعد ذلك عليكم بالضغط على أيقونة التنزيل، وسوف تحصل عزيزي القارئ على zeus من هذا الموقع.

ومن أجل أن يتم الانتهاء من عملية تحميل لعبة فورت نايت، عليكم بالنزول إلى أسفل الشاشة.

يلزم الذهاب إلى القائمة الخاصة بالإعدادات والنقر على علامة “تبويب عام”، من ثم الضغط على خيار “الملف الشخصي”.

عليك عزيزي القارئ بأن تقوم بتشغيل zeus بعد الانتهاء من عملية تثبيته.

يتم البحث عن لعبة فورت نايت، وعند العثور عليها يتم النقر على كلمة “تحميل” وانتظر قليلاً للانتهاء من عملية التحميل.

وفي النهاية عليك بتشغيل اللعبة من خلال الذهاب إلى قائمة التطبيقات الخاصة بأجهزة أيفون.

لعبة فورت نايت 2021 Fortnite

هذه اللعبة تعتبر من أفضل الألعاب على الإطلاق حيث أن لعبة فورت نايت تحتوي على عدة قواعد بسيطة للغاية يلزم على الكل التعرف عليها منذ البدء في اللعب، كما أنها عبارة عن مجموعة من الأشخاص يقومون بالجزء على الجزيرة من أجل البحث عن بنادق للبدء في المعركة، كما يمكنك الذهاب إلى مواقع مختلفة للبحث على الأعداء وقتالهم، بالإضافة إلى تغير الأسلحة والعتاد بأسلحة أخرى قوية من أجل العيش في تلك الجزيرة.