نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير free fire 2021 بطرق مختلفة والحصول على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فري فاير، جواهر فري فاير هي أحد العملات الافتراضية التي يتم التعامل بها بداخل اللعبة الشهيرة فري فاير، وهي من الألعاب القتالية من نوعية ألعاب البقاء مثل لعبة ببجي موبايل و لعبة فورت نايت، وللوصول إلى أعلي المستويات في اللعبة والحصول على القوة والكثير من الأسلحة والملابس وغيرها من الأدوات التي تستخدم بداخل اللعبة لابد من الحصول على جواهر فري فاير والتي يبحث عنها الكثير من المستخدمين حول العالم، فإذا كنت أحد المهتمين بمعرفة كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا فتابع هذا المقال المقدم إليكم من موقع ثقفني، وسنوفر فيه طريقة شحن جواهر فري فاير.

شحن جواهر فري فاير free fire 2021



تتكون لعبة فري فاير في الجيم الواحد من 50 لاعب من كافه الدول حيث يتم هذه اللعبة بشكل جماعي، وللحصول على اللعبة لابد من امتلاك جهاز هاتف أندرويد لا تقل المساحة فيه عن 2 جيجا وكذلك أيضا هواتف الأيفون ،ويوجد هناك الكثير من الطرق لشحن جواهر فري فاير واليكم بعض منهم:

شحن جواهر فري فاير عن طريق الآي دي id



كل ما عليك فعله هو الدخول إلى موقع شوب تو جيم ثم اختيار اسم الدولة التابع لها، واختيار أيقونة تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات الخاصة بك، ثم تحديد قيمة عدد الجواهر المراد شحنها، واختيار وسيلة الدفع، ثم يتم عملية الشحن من خلال إدخال الاي دي الخاص بك.

شحن جواهر فري فاير عبر متجر جوجل بلاي

يمكنك الحصول على الكثير من الجواهر من خلال متجر جوجل بلاي، وذلك بشكل مجاني؛ أولا لابد من الدخول إلى الثلاث نقاط الموجودة في المتجر من الأعلى، ثم الدخول إلى الإعدادات، و تغيير البلد التابع لها إلى أمريكا، بعد ذلك سوف يتحول المتجر الخاص بك إلى متجر أمريكي، وسوف يظهر أمامك في الصفحة الرئيسية الكثير من التطبيقات والألعاب التي ستطلب منك بعض استطلاعات الراي أو مشاركتها مع الأهل والأصدقاء، وهناك البعض الأخر يطلب منك أن تحميل اللعبة على أن يتم أعطاؤه الكثير من النقاط وفي النهاية ويتم استبدال هذه النقاط بجواهر فري فاير.