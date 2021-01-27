نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Game stop أطلاق سويتش من المتجر والإعلان عن الموعد الخاص بإطلاقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Game Stop تم التصريح من الشركة اليوم بأنه تم طرح بطاقات وجهتها لعملائها كهدية ليتم بها الشراء وذلك من خلال الرصيد المضاف على البطاقة ويتم استخدام هذا الرصيد الممنوح من الشركة لعملائها ومن يرغب في الانضمام لها يستطيع لأن يقوم بالشراء كافة المنتجات الخاصة بشركة جيم ستوب وكافة منتجات الشركة متاحة للجميع في شركات جيم ستوب وشركة Ebgames والشركة الثالثة Impulsedriven شبكة الأنترنت هذا ما جاء من تصريحات خاصة من متجر جيم ستوب لجميع عملائها .

game stop واختيار البطاقات وكيفية الشراء بها من خلال الرصيد المتاح عليها

يتم الدخول علي موقع شركة جيم ستوب ومن القائمة التي يتم من خلالها تحديد الدولة التي ينتمى إليها الشخص وبعد تحديد الدولة تكون هذه الخطوة الأولي . في الخطوة الثانية يتم تحديد قيمة البطاقة المراد أن يحصل عليها العميل وقيمتها . البطاقات المتاحة على موقع الشركة فئات متعددة . الفئة الأولى من البطاقات قيمتها خمسة وعشرون دولار . الفئة الثانية من البطاقات قيمتها خمسون دولار أمريكي .

متجر جيم ستوب يطلق سويتش تم تصنيفه على مستوي العالم بأنه الأنجح والأقوى على الإطلاق :-

نينتندو سويتش من المتعارف عليه في دول كثيره بأن الحصول علي نينتيندو سويتش ربما يكون صعب بعض الشئ في هذه الأيام وخاصةً أن لم يكن تم طلبه مسبقاً في شهر يناير وعلى الرغم من أن Wii U فشل إلي أن تم توجه كثير من اللاعبين لاتجاه الشراء للجهاز المنزلي والذي يتم حمله ونن بعدها تم خروج أحد المسئولين عن متجر Game Stop ليؤكد بأن الانطلاقة الخاصة بالسويتش كانت الأقوى من نوعها في الانطلاقات التي شهدها المتجر على مدار أعوام .

المقابلة الصحفية التي تمت مؤخراً وما جاء من تصريحات من أحد مسئولي المتجر :-

شهدت المتاجر على مستوي العالم الليلة الماضية ازدحام شديد من المستهلكين ولم يستطيعوا بأن ينتظروا لكي ما يتم الحصول علي الجهاز الذي تم إصداره بشكل جديد وهو جهاز نينتندو سويتش وكان جمع غفير من المستهلكين اصطفوا بأعداد غفيره أمام المتاجر في صباح الأمس حتي يكونوا من المحظوظين الذين سيشترون الجهاز الجديد وكان أطلاق هذا السويتش الجديد كلياً هو الجهاز الأنجح والأقوى على الإطلاق علي مستوي العالم من الأجهزة الذكية المنزلية وبالنسبة للمتجر الشهير Game Stop وأيضاً بالنسبة للاعبين الذين يبحثون بشغف عن الجهاز الجديد نينتندو سويتش .

الوعد الذي تم أطلاقه من متجر Game Stop في شهر مارس القادم للاعبين على مستوي العالم :-

أعلن متجر جيم ستوب بأن في شهر مارس القادم لعام 2021 سوف يتم أطلاق سويتش وهذا ما سوف تقوم به الشركة اليابانية مع nintendo switch ببعض الحركات التي لا تكون غير اعتيادية من الشركة مثل طريقة التسويق للسويتش وما سوف يتم الكشف عنه وحتي الموعد المحدد للإطلاق و فيما يخص شحنات سويتش نفذت بشكل قريب جداً من جميع المتاجر الخاصة بشركة متجر game stop في مختلف الأرجاء وعلاوةً علي أن المدير المسئول عن متجر جيم ستوب السيد ايرك برايت يري من وجهة نظره الشخصية بأن إطلاق الجهاز المنزلي nintendo switch المحمول في شهر مارس المقبل لعام 2021 تعتبر الخطوة الذكية جداً من نينتندو سويتش حسب ما تم التأكيد عليه في أحد المقابلات .

الأداء الخاص بالمبيعات التي حققها nintendo switch وتصريحات المسئول عن جيم ستوب :-

الأداء الذي حققه سويتش في المتاجر الخاصة بشركة game stop تم التصريح عن هذا الشأن من المسئول السيد برايت وقال بأن المتاجر الخاصة جيم ستوب شهدت الطلب بشكل هائل وكبير علي نينتندو سويتش وتم الطلب علي كافة الشحنة الأولي بشكل كامل مسبقاً من خلال طلبات المستهلكين وكانت الاستجابة مذهلة وتم الإشارة إلي أن نينتندو سويتش سوف يكون متوفر في يوم الثالث من مارس القادم لعام 2021 والسعر الذي سوف يتم طرحه الخاص متجر game stop إلي nintendo switch هو 300 دولار أمريكي .

game stop والتصريحات التي جاءت في المؤتمر الأخير الذي أقامته الشركة المنتجة جيم ستوب وكانت متعلقة نينتندو سويتش وموعد أطلاقة كما كانت التصريحات التي تتعلق بكثافة المبيعات التي حدثت من الطلب الزائد علي نينتندو سويتش الأخير في جميع متاجر جيم ستوب والتي نفذت منها الكميات التي تم إنتاجها .