نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo A55 5G الجديد وسعره في السعودية وعالمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتفها الأحداث Oppo A55 5G الذي يحمل مميزات رائدة وممتازة، حيث يأتي الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 700، وتأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 ملي أمبير حيث أنها تكفي ليوم كامل، ويأتي الهاتف بخامات وجودة ممتازة، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، ولكن يوجد عيب في الهاتف انه لا توجد كاميرا لتصوير اللقطات العريضة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات وسعر هاتف Oppo A55 5G الجديد 2021.

مواصفات هاتف Oppo A55 5G

يحتوي هاتف Oppo A55 5G الجديد على بعض المواصفات وهي كالتالي:-

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 بواجهه المستخدم ColorOS 11.1. تأتي أبعاد الهاتف بدقة 163.9 × 75.7 × 8.4 ملم (6.45 × 2.98 × 0.33 بوصة). يأتي الهاتف بوزن 186 جرام. يتوفر من الهاتف اللون الأزرق واللون الأسود. تأتي الشاشة من نوع IPS LCD، كابستيف، تعمل باللمس، 16 مليون، بحجم 6.5 بوصة، حيث تستحوذ الشاشة على 82.2% من جسم الهاتف، بدقة 720 × 1600 بكسل. يدعم الهاتف مستشعرات أخري منها التسارع والبصمة والدوران والقرب والبوصلة. يأتي الهاتف بمعالج من نوع MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G بدقه تصنيع 7 نانومتر، ثماني النواة (4×2.2 جيجا هرتز Cortex-A76 & 4×2.0 جيجا هرتز Cortex-A55)، بالإضافة الي معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2. يأتي الهاتف بذاكرتين حيث تأتي الذاكرة الصلبة بدقة 128 جيجابايت، الذاكرة العشوائية تأتي بدقة 6 جيجابايت رام. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 13 ميجا بكسل، 25mm (عريضة), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF، فتحة العدسة f/2.2، تأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، بفتحة عدسه f/2.4، تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة الي فلاش ليد. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحة عدسه f/2.2، الفيديو 1080 بكسل، تدعم HDR. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملى امبير غير قابلة للإزالة. لا يدعم الهاتف الشحن السريع. يدعم الهاتف بعض الشبكات GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G. يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. يدعم الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . يدعم الهاتف البلوتوث والموقع الجغرافي. يدعم الهاتف منفذ USB Type-C 2.0, USB On-The-Go.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على سعر هاتف Oppo A55 5G الجديد كالتالي:-