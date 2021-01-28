نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة الجيل الخامس من زين أسعار الأنترنت المنزلي والجوال بتقنية 5G من ZAIN KSA في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الاتصالات السعودية “زين zain” عن أطلاقها لأكبر مفاجأة في تاريخ المملكة وهي استخدام تقنية شبكة الجيل الخامس 5G من خلال خطوط الاتصالات المؤجرة للجوال والمنازل والتي تعتمد اعتماداً كلياً علي تقنية الجيل الخامس فايف جي 5G، وتلك التقنية مخصصة فقط لقطاع المال والأعمال في المملكة وتلك الخدمة متميزة بانها منخفضة التكاليف وعالية الآمان وفائقة السرعة والجودة.

تتشابه تقنية 5G من شركة زين للجوال ZAIN في كفائتها إلى تقنية شبكة الألياف ومن مزايا تقنية 5G:

أنها فائقة السرعة والجودة آمنة تماماً.

متميزة في خدمة الوصول المخصص.

تصل إلى الأماكن التي لا يوجد بها شبكات ألياف.

تم تزويد شبكة زين للاتصالات بتلك التقنية لتجعلها اكثر تميزاً وتحل مشاكل السرعة لجميع عملائها.

تزويد قطاع الأعمال بتقنية 5G من شبكة الاتصالات زين ZAIN

في الآونة الأخيرة أصبح قطاع الأعمال معتمداً اعتماداً أساسياً علي الأنترنت وخدمات الأنترنت من أجل عقد الصفقات العالمية والمحلية، فلابد من توافر خدمة إنترنت موثوقة في نقل البيانات وآمنة للاستعمال وسريعة حتي يثق العملاء بنقل جميع البيانات الخاصة بأعمالهم وهذا ما تم توافره من خلال خطوط الاتصالات المؤجرة أو الخاصة لشركة زين للاتصالات والتي عقدت تلك الأمر لتوفر السرعة الفائقة والتقنية المثالية التي ترضي العملاء من قطاع الأعمال، فقد وفرت شركة زين من خلال الاتصالات المؤجرة خاصية الاتصال المخصص فسيتم تفعيل تلك الخدمات في الموعد المحدد لاستلام المهام بموجب اتفاقيات مستوي الخدمة.

شركة زين ترفع تقنيتها الي الجيل الخامس 5G ل50 دولة

عقدت دراسة مؤخراَ بالمملكة عن كيف تساعد تقنية الجيل الخامس والخطوط المؤجرة للاتصالات لشبكة زين مساعدة قطاع الأعمال بالسعودية، ولكن كانت نتيجة الدراسة مرضية جدا حيث اثبت تقنية الجيل الخامي 5G من زين إنها ستلبي المتطلبات بنسبة 80% وذلك من خلال سرعتها الفائقة وتمكنها في اقل زمن وصول وسرعة نشر اكبر كما أثبتت الدراسة إنها ستساهم في إطلاق منتجات جديدة لعملاء القطاع بأسعار تنافسية وعالية وسيعمل علي دعم نمو الاقتصاد الرقمي سريعا تتماشي مع رؤية المملكة وسياساتها الاقتصادية الرقمية الحديثة حيث أنها سترفع تلك التقنية إلى 50 دولة تتبع لشركة زين.

مستويات الجيل الخامس 5G من شبكة زين وطريقة استعمالها

تحدث المدير التنفيذي لشركة زين المهندس سعد السدحان عن أن الإنجار التي قامت به شركة زين للاتصالات في الخطوط المؤجرة لتقنية الجيل الخامس حيث أنها سوف تنتشر تلك الخاصية في البيوت قريبا وفي المملكة حتي تساعد في رؤية المملكة الرقمية 2030 التي اطلقها ولي العهد الملك محمد بن سلمان آل سعود فقد قامت الشركة بنشر تقنية 5G علي مستويين:

المستوي الأول: افقي عبر نشر التقنية الأكبر والأوسع علي الإطلاق وهذا باعتراف دولي أن شبكة زين اسرع انتشارا في سرعة الإنترنت وأنها حصدت المركز الأول علي المملكة في اسرع إنترنت بالمنازل لعام 2020.

المستوي الثاني: عمودياً وذلك من خلال توفير الخاصية لقطاع الأعمال وتوفير فرص هائلة للاعتماد علي الذكاء التقني والذكاء الاصطناعي.

هل ستتوفر خدمة الجيل الخامس 5G لإنترنت المنازل قريبا من شركة زين

كما سبق وذكرنا أن شركة زين للاتصالات والأنترنت فازت بجائزة اسرع أنترنت منزلي لعام 2020 في المملكة وأنها أيضأ حازت باحترام دولي إنها اكبر شركة في المملكة والشرق الأوسط وأفريقيا بخدمة الإنترنت المنزلي من خلال تغطيتها لأكثر من 50 مدينه عبر اكثر من 4700 برج كما أوضحت شركة زين للاتصالات أن خدمة الجيل الخامس متوافرة حاليا بالمنازل حتي تتيح لهم فرصة النهوض بالمملكة من خلال الثورة الاقتصادية الرقمية التي ستحصل عليها المملكة ويمكنك أيضأ الاستعلام عن فاتورتك من شركة زين باستخدام رقم الهوية وتقديم علي الأنترنت المنزلي بأعلي سرعة وتقنية من خلال شركة زين.

أسعار إنترنت 5G للمنزل من شركة زين

يمكنك الاشتراك في باقة الأنترنت بسرعة الجيل الخامس فايف جي من بأسعار مناسبة بسعر 299 ريال مع رواتر مجانية والسعر بعد الضريبة الشاملة 343.85 ريال ويمكنك تحميل الباقة التعليمية لأنترنت بلا حدود كما أكدت أن الأنترنت المنزلي بسرعة 5G الجيل الخامس من شركة زين للاتصالات.