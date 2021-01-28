هيونداي تتحدى كيا بـ Tucson الجديدة

كشفت شركة هيونداي عن نموذجها الجديد المعدل من سيارات Tucson، والذي وصفه الكثيرون بالمنافس الأقوى لسيارات Sportage من كيا.

وأكثر ما يميز Tucson N Line الجديدة هو التصميم الفريد لواجهتها الأمامية حيث تتداخل وحدات الإضاءة مع عناصر شبك المبرد، وكذلك الشكل الفريد للمصابيح الأساسية ومصابيح الضباب.

وحرص المصممون في هيونداي على إظهار طابع القوة والرياضية في هذه السيارة حيث جعلوا الهيكل أكثر بروزا في محيط العجلات مقارنة بنماذج Tucson السابقة، كما جعلوه أكثر انسيابية وجهزوه بفتحات هوائية مختلفة الأشكال، وزودوا المركبة بجنح هوائي مثبت على مؤخرة السقف لزيادة الثبات على السرعات العالية، وحصلت الإطارات على أقراص مميزة مصنوعة من الكروم بمقاس 19 إنشا.

أما قمرة المركبة فتزينت بشعارات N Line المعدنية، وطرزت المقاعد بخيوط حمراء لتكتسب سمة مقاعد السيارات الرياضية، وجهزت واجهة القيادة بشاشة كبيرة تعمل باللمس مثبتة في منتصفها، وبشاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وحصلت السيارة على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وعلى أنظمة أمان إلكترونية متطورة لتفادي الحوادث والحفاظ على المسار أثناء التنقل على الطرقات السريعة.

وتعتمد N Line الجديدة على محركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 150 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بعزم 180 حصانا، محركات ديزل توربينية تولد عزما يعادل 136 حصانا، كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 265 حصانا.