مراجعة لعبة The Medium أقوى ألعاب الرعب والغموض 2021 بعد انتظار طويل

عمر شويل - جدة لعبة The Medium هي لعبة رعب نفسي تدور أحداثها في عالمين وتم تطويرها ونشرها بواسطة Bloober Team، وتعد اللعبة واحدة من أفضل ألعاب الرعب التي صممها الفريق بعد إنتاجه Blair Witch وسلسلة Layers of Fear، تشبه اللعبة إلى حد كبير المدرسة القديمة لألعاب الرعب والغموض مثل لعبة resident evil، ولكن لعبة The Medium تتميز بتصميم عصري رائع يجعلك تشعر كأنك مراقب دائماً مع زوايا تصوير مدهشة للكاميرات، لذا دعونا نتعرف على قصة لعبة The Medium، وماهي طريقة اللعب للوصول للمراحل النهائية من اللعبة المنتظرة بشدة من قبل عشاق ألعاب الرعب والغموض.

مراجعة The Medium أقوى ألعاب الرعب والغموض 2021

تدور معظم القصة في لعبة The Medium بالموقع المهجور لمذبحة The Niwa Resort وهو منتزه في ريف بولندا، والذي تم استدعاء ماريان بطلة اللعبة إليه من خلال مكالمة هاتفية غامضة، وهي امرأة شابة يمكنها رؤية الأرواح والتواصل ولديها قدرات خارقة للطبيعة بالعيش في كل من العالم الواقعي وعالم الروح في نفس الوقت، وبعد أن تصل ماريانا تجد أن مكان المنتجع ملئ بكل ما يسبب الألم النفسي والرعب الكبير، ويتعين عليها أن تبقى على قيد الحياة والتغلب على المواجهات المتعددة مع الروح الشريرة ماو.

الشئ المدهش في لعبة The Medium هو وجود ماريان بشخصيتين مختلفتين في العالم الواقعي وعالم الأرواح، وإمكانية اللاعب في التحكم بكل منهما في نفس الوقت عن طريق تقسيم الشاشة، وتتضمن معظم الألغاز في اللعبة إيجاد طريقة لكلا الشخصيتين من Marianne للتقدم في وقت واحد، تتمتع النسخة الروحية من ماريان بإمكانية الوصول إلى قدرات خارقة للطبيعة مثل انفجارات الطاقة التي يمكنها شحن منافذ الطاقة في العالم الحقيقي، يمكن لماريان أيضًا فصل شكلها الروحي والسماح للاعب بالتحكم فيه بشكل منفصل ، لكن لا يمكنهما البقاء منفصلين لفترة طويلة في The Medium.

طريقة لعب The Medium

ما تفعله في لعبة The Medium 2021 بسيط إلى حد ما، تتضمن معظم الأقسام العثور على أشياء مخفية، أو حل الألغاز ، أو التسلل إلى أعداء مروعين، بالاضافة إلى الروح الشريرة ماو، الحيلة الإضافية هي أن ماريان يمكنها أحيانًا رؤية عالم الروح ، والذي يتم التعامل معه عن طريق تقسيم شاشتك إلى نصفين، وسيكون لديك وقتها نسختين لشخصية ماريان بشكل متماثل وهما العالم الواقعي والعالم الروحي، اللعبة تحتوي على موسيقى تصويرية ومشاهد ذات تصميم رائع يجذب اللاعب ويجعلك تعيش الواقع الذي تعيشه شخصية ماريان في لعبة The Medium.