نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استقبال تردد أون تايم سبورت HD لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استقبال تردد أون تايم سبورت HD لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر أقامتها في مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير 2021، والتي يدخل فيها نادي الزمالك بدون اللاعب الدولي مصطفي محمد الذي يتغيب عن حضور المباريات بسبب رغبته في الاحتراف الخارجي، في ظل أسرار اللجنة المؤقتة التي تدير النادي علي بقاء اللاعب أو رفع المقابل المادي لكي يتم الموافقة علي الاحتراف سواء كان في جالاتا سراي التركي أو في سانت تيان الفرنسي، تعد مبارة الزمالك ومصر المقاصة من المباريات الهامة التي ينتظرها الكثيرون والتي يتم إذاعتها حصريا علي قناة ON TIME SPORTS الرياضية في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا، نظرا لا في حالة فوز الزمالك سيتربع وحيدا علي جدول الدوري الممتاز وذلك بعد فقدان النادي الأهلي نقطتين أمام بيراميدز أول امس.

طريقة استقبال تردد أون تايم سبورت HD

يمكنك استقبال تردد مجموعة اون تايم المختلفة علي الترددات الجديدة لعام 2021 من خلال اختيار القمر الصناعي والتردد وتحديد الاستقطاب سواء كان افقي او راسي والجدير بالذكر ان عدد قنوات اون تايم سبورت 3 بعد انطلاق القناة الجديدة مع فاعليات كاس العالم لكرة اليد التي خرج منها المنتخب المصري بخسارة أمام الدنمارك بالأمس، لهذا يمكنك الآن إعادة تغيير إشارة البث لاستقبال القنوات الخاصة باون تايم سبورت كالتالي.

تردد قناة ON TIME SPORT 1

القمر الصناعي نايل سات التردد 12654 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ON TIME SPORT 2

يمكنك ضبط تردد قناة ON TIME SPORT 2 كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500

تردد قناة ON TIME SPORT 3

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي مصحح الخطأ 4/5

تشكيل نادي الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

لا يزال يصر المدرب البرتغالي باتشيكو علي الإبقاء علي فرجاني ساسي علي دقة البدلاء ليأتي التشكيل المتوقع للمباره كالتالي:



حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، احمد فتوح، حازم أمام.

خط الوسط: طارق حامد، أمام عاشور، يوسف اوباما، احمد سيد زيزو.

خط الهجوم: اشرف بن شرقي، أسامة فيصل.

تقدم القناة سلسلة كبيرة من البرامج والفقرات علي كافة تردد أون تايم سبورت HD.